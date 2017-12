Maximálna cena za roaming bude od septembra 19,60 Sk

Kurz na prepočet roamingovej tarify, ktorá bude podliehať regulácii Európskej únie, bol stanovený výškou 33,635 koruny za jedno euro.

16. júl 2007 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 16. júla (SITA) - Kurz na prepočet roamingovej tarify, ktorá bude podliehať regulácii Európskej únie (EÚ), bol stanovený výškou 33,635 Sk za jedno euro. Tento kurz, ktorý zverejnila Európska centrálna banka, bude fixovaný na nasledujúcich 12 mesiacov. Pre používateľov roamingu v zahraničí to znamená, že maximálna suma eurotarify do konca augusta 2008 za hovory uskutočnené v zahraničí v rámci štátov EÚ bude 16,481 Sk za 1 minútu a za prijaté hovory 8,0724 Sk za 1 minútu. Konečná cena po pripočítaní DPH a zaokrúhlení predstavuje maximálnu cenu roamingu pri odchádzajúcich hovoroch 19,60 Sk a pri prichádzajúcich 9,60 Sk. Agentúre SITA to potvrdil hovorca Orange Richard Fides.

Cenové obmedzenia, nazývané tiež eurotarifa, sa budú v nasledujúcich troch rokoch postupne znižovať. Maximálna hodnota eurotarify za hovory uskutočnené v zahraničí v rámci štátov EÚ bola pre tento rok stanovená na 49 eurocentov za minútu. Maximálna úroveň eurotarify za hovory prijaté v zahraničí bude predstavovať 24 eurocentov. V roku 2008 sa cenový strop roamingových poplatkov zníži na 46 a 22 eurocentov a v treťom roku na 43 a 19 eurocentov za odchádzajúce a prijaté hovory v zahraničí.

Rada ministrov pre telekomunikácie EÚ začiatkom júna schválila nariadenie EÚ o regulácii roamingových poplatkov. Reguláciou sa vo všetkých 27 členských štátoch EÚ podstatne znížia poplatky za používanie mobilných telefónov v krajinách únie. Mobilní operátori po začiatku platnosti nariadenia o eurotarife, ktoré bolo stanovené vydaním Úradného vestníka už 29. júna, budú mať mesiac na to, aby ponúkli ceny za roaming svojim zákazníkom a potom ďalší mesiac na aktiváciu nových sadzieb, ak sa zákazníci rozhodnú pre novú tarifu. Zákazníci, ktorí nezareagujú na ponuku do dvoch mesiacov, budú mať automaticky tarifu schválenú v EÚ.

Na rozšírenom článku pracujeme.