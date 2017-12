Samsung predbehol v 2. štvrťroku v predaji mobilov americkú Motorolu

Juhokórejský koncern Samsung napriek prepadu zisku v 2. štvrťroku 2007 predbehol v predaji mobilných telefónov amerického konkurenta Motorola.

16. júl 2007 o 10:51 TASR

Soul 15. júla (TASR) - Spoločnosť oznámila, že predaj mobilných telefónov sa zvýšil z 26,3 milióna kusov v 2. štvrťroku minulého roka na tohtoročných 37,4 milióna. Samsung tak predbehol americkú Motorolu, ktorá podľa vlastných údajov predala v 2. štvrťroku 35 až 36 miliónov mobilov.

Tomuto vývoju pomohol pravdepodobne vstup do segmentu lacných mobilov. Na úkor rentability zvýšil Samsung predaj svojich telefónov v krajinách s rýchlorastúcou ekonomikou, ako sú India a Čína. Spoločnosť tým nasledovala stratégiu trhovej jednotky Nokia, od ktorej pochádza každý tretí predaný mobilný telefón na svete.

Táto stratégia sa prejavila v uplynulom štvrťroku v bilancii Samsungu. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) klesol o 36 % na 910,7 miliardy wonov (KRW), v prepočte 24,5 miliardy SKK. Bol tak najnižší od konca roka 2001. Prebytok sa znížil medziročne o 5 % na 1,42 bilióna (KRW), zatiaľ čo obrat sa zvýšil o 4 % na 14,63 bilióna KRW.

Okrem vyšších marketingových nákladov na svoje mobilné telefóny odôvodnil Samsung pokles klesajúcimi cenami pamäťových čipov.

Pokiaľ ide o obdobie do konca roka, Samsung prejavuje optimizmus: "Sme presvedčení, že 2. polovica roka bude jednou z najsilnejších v našej histórii," vyhlásil hovorca koncernu. Všetky oblasti podnikania by mali vykázať lepšie čísla. To platí predovšetkým pre divíziu čipov, ktorá 2. štvrťrok uzavrela so slabými výsledkami, dodal hovorca.

Koncern sa cíti byť pripravený na potenciálny pokus o nepriateľské prevzatie. "Sme pripravení sa takému niečomu ubrániť," zdôraznil hovorca. Denník Chosun Ilbo informoval, že americký investor Carl Icahn a medzinárodné investičné fondy pripravujú nepriateľskú ponuku na prevzatie.

Informovala o tom nemecká agentúra DPA.

(100 KRW = 2,690 SKK)