E3 2007 - najväčšia výstava domácej zábavy

Ste zvedavý kam sa bude uberať videoherný svet najbližší rok? Potom ste na správnom mieste. Pozorne sme sledovali konferencie všetkých zúčastnených, aby sme vám dnes mohli priniesť vyčerpávajúci prehľad toho najdôležitejšieho.

13. júl 2007 o 15:12 Ján Pásztor

Dámy a Páni, hráči aj hráčky, tohtoročná E3 sa pomaly končí a je načase sumarizovať. Mnohí z vás určite netrpezlivo očakávali čo súčasná veľká trojka predstaví, určite sa však nájdu aj takí, čo ani len netušili, že vôbec niečo na podobnej úrovni sa niekde vo svete organizuje. Preto si hneď skraja dovolím pripomenúť niekoľko faktov. E3 predstavuje zaužívanú skratku pre názov Electronic Entertainment Expo. Ide o veľkolepú šou, počas ktorej sa môžu videoherní vývojari ukázať v tom najlepšom svetle a predviesť to, na čom posledných pár mesiacov usilovne pracovali. Hráčom sa tak naskytá príležitosť zistiť, kam sa bude najbližšie obdobie uberať domáca zábava a ktoré z vystavovaných titulov alebo produktov ich zaujmú natoľko, aby za ne v budúcnosti utratili svoje ťažko zarobené peniaze. Doposiaľ bola E3 pre všetkých, bez rozdielu povolania, no tento rok, sa po prvýkrát udomácnila v Santa Monice a zatvorila svoje brány pred obyčajnými smrteľníkmi. Úvod by sme teda mali za sebou, zaostrime preto na dvoch velikánov nášho trhu a teda spoločnosti Microsoft a Sony.

Microsoft – Xbox 360

Začnime spoločnosťou, ktorá ako prvá uviedla svoju next-gen konzolu nielen na náš trh a tiež ako úplne prvá zahájila tohtoročný kolobeh konferencii. Úvodnú reč ako aj ostatnú väčšinu mal na starosti Peter Moore, hlava Microsoft divízie pod názvom Interactive Entertainment Business, ktorá zahŕňa ako starý, tak aj nový Xbox 360. Prezentácia začala v presne stanový čas stlmením svetiel. Na scéne sa objavila kapela, predstavujúca nový titul Rock Band od spoločnosti Harmonix Music Systems, v ktorej okrem iného vystupoval aj samotný Moore. Po krátkom zistení, že hudba nie je jeho parketa, sa prítomní, ale aj náruživí diváci na internete dočkali príjemného prekvapenia, keď z úst tohto muža vyšlo, že všetko čo dnes uvidíme bude k dispozícii na pultoch obchodov ešte v tento rok. Samozrejme toto vyhlásenie neplatí univerzálne. Európa sa bezpochyby dočká malých zmien a Resident Evil 5 do tejto kategórie taktiež nepatrí. Nasledovalo predstavenie Viva Piñaty v novom kabáte, už teraz sa môžeme tešiť na nové dobrodružstva v tejto prapodivnej hre. Sľúbených je viac než 50 minihier, no aby tej radosti pre fanúšikov hry nebolo príliš, treba povedať, že hra bola zverená do iných rúk, inak povedané, zmenila vývojára a nám už neostáva iné, len dúfať, že kvalita titulu ostane zachovaná.

Skutočný príval hier však ešte len nastal. Mass Effect sa predviedol v nádhernej in-game grafike s prísľubom konkrétneho uvedenia na trh v závere traileru. Udiať sa tak má v priebehu novembra. Ticho prerušil Moore s niekoľkými číslami, s ktorými sa jednoducho musel pochváliť. V USA od svojho vydania predali dvojnásobok konzol ako konkurenčne Nintendo Wii a viac než trojnásobok oproti PlayStation 3. Škoda, že už zabudol na smutný fakt klesajúceho predaja Xboxu v Severnej Amerike z mesiaca na mesiac. Opäť nasledovali trailery, tentoraz na trojku hier Grand Theft Auto IV, Halo 3 a Madden 08. V tesnom závese za nimi nasledovala hŕstka ďalších, o ktorých ste sa viac mohli dočítať aj na našej stránke z rubriky E3, kde sme vám pravidelne prinášali nové informácie a trailery.

Dojem, že Microsoft nemá v rukáve prichystané žiadne eso, bol vyvrátení približne v polovici konferencie, keď svet zhliadol nový ovládač pre pripravovanú hru s názvom “Scence it?“ založenej na rovnomennej stolovej hre. Mnohých ľudí pobavil a ja dúfam, že niekde pri tomto článku sa objaví aj obrázok. Tí z vás, ktorí poznajú sériu Buzz, si možno na prvý pohľad aj jeho dizajn spletú s tým, ktorý pred nejakým tým mesiacom dozadu vypustila spoločnosť Sony k vyššie spomínanej hre. Poďme ale ďalej. Spomedzi hŕstky ďalších trailerov zažiaril jeden. Po úmornom čakaní nám Capcom predstavil nový trailer na jeden z ich najočakávanejších titulov, Resident Evil 5. Žiaľ z traileru sme sa nedozvedeli prakticky nič, navnadení tak ostávame pravdepodobne do najbližšej Tokyo Game Show, ale ak mám pravdu povedať, nedal by som ruku do ohňa zato, že sa na nej niečo nové dozvieme, aj keď jeden nikdy nevie.

Záver sa niesol viac menej v réžii Halo 3, na ktorí sa už milióny hráčov v Severnej Amerike nevedia dočkať. Vypustený trailer však nikoho nepoložil na kolená. Už prvé negatívne správy sa začali masívne objavovať po vypustení bety. Hráči boli sklamaní a preto všetka pozornosť sa upriamila na tohtoročnú E3 a predstavenie hry pre jedného hráča. Ohlasy napokon ostali pozitívne, ale až pri samotnej hrateľnej verzií, ktorú si mohli novinári zahrať po skončení konferencie. Microsoft taktiež túto príležitosť využil na odhalenie novej limitovanej edície Xbox 360, ktorá sa ponesie v znamení Halo. Žeby niekto od radosti skákal dva metre do vzduchu sa nedá povedať, osobne by som radšej a nemyslím si, žeby som nebol jediný, koho by skôr potešilo predstavenie neporuchovej verzie. To je všetko vážení, ak mám hovoriť za seba, čakal som podstatne viac. Niektoré veci už boli avizované dopredu, ako napríklad žiaden Gears of War 2, či trailer k GTA IV, ktorý sme mali možnosť zhliadnuť už nejaký ten deň pred zahájením tohtoročnej E3. No ani za máčik ukážky z Banjo-Kazooie vskutku zamrzí. Predsa len ale konferencia priniesla niečo pozitívne, žiaden majiteľ Xbox 360 sa v nadchádzajúcich mesiacoch rozhodne nudiť nebude.

Sony – PlayStation 3, PlayStation Portable

Spoločnosť Sony zahájila svoju konferenciu ako posledná, no po vlažne prijatých predchádzajúcich dvoch sa na ňu upriamovalo vari najviac pozornosti. Ako prvý sa na scéne objavil Jack Tretton, prezident a generálny riaditeľ SCEA (Sony Computer Entertainment of America), ktorý pôsobil absolútne oddýchnutým dojmom a na tvári ste mu mohli vidieť to vzrušenie, keďže on už vtedy dobre vedel, čo nás ten večer čaká. Úvodná reč patrila dosluhujúcej, avšak stále kraľujúcej PlayStation 2. Jej úspech nemôže nikto spochybňovať, zapísala sa do dejín domácej zábavy veľkými písmenami ako najúspešnejšia konzola spomedzi všetkých, ktoré boli doposiaľ vydané. Takmer 120 000 000 predaných konzol po celom svete, viac než sedem rokov na trhu a predajnosť i v dnešnej dobe tak vysoká, že odhadnúť jej odchod zo scény si dovolí len málokto. Jack nám s potešením oznámil ešte jedno číslo a definitívne uzavrel kapitolu PS2 na tejto konferencii. Neustále pribúdajúci noví majitelia PS2 a samozrejme aj všetci ostatní, ktorí ju už máme doma, sa môžeme do konca tohto fiškálneho roka (končí sa neskôr ako kalendárny rok, presnejšie 31. marca) tešiť na 160 nových hier.

Obmedzený čas určený pre konferenciu však nekompromisne núti organizátorov, aby venovali čo najväčšiu pozornosť novej ére domácej zábavy, ktorá zahrňuje PlayStation Portable a PlayStation 3. V miestnosti boli umiestnené štyri obrovitánske obrazovky, na ktorých v pozadí prebiehala rovnako upokojujúca vlnka ako v prípade “interfaceu“ PS3. Za stlmených svetiel Jack pripomenul minuloročný úspech PSP a víziu Sony pre rok nadchádzajúci. Potom už nasledovali trailery na niekoľko vybraných titulov, z ktorých aspoň okrajovo niekoľko spomeniem. God of War: Chains of Olympus, Wipeout Pulse, Silent Hill Origins a Final Fantasy Tactics: The War of the Lions. Hier v príprave je samozrejme omnoho viac, niektoré sa žiaľ ani na konferenciu nedostali, no to najväčšie prekvapenie, ktoré už viacerí očakávali sa malo ešte len udiať. Na scéne sa objavil Kazuo Harai, ktorý prvýkrát oficiálne predstavil novú verziu PSP. Z diaľky a pre nezainteresovaných vyzerá na nerozoznanie od predošlého modelu, resp. stále aktuálnym modelom. V čom sa teda líši? Predovšetkým je to váha. Nové PSP je o 33 percent ľahšie a o 19 percent tenšie. Výdrž batérie sa predĺžila a nová mechanika umožní rýchlejšie najčítavanie UMD diskov. Dátum vydania bol stanovený na september s tým, že sa zariadenie bude dodávať s 1 GB memory stickom, hrou Daxter a s UMD The Family Guy. K dispozícii bude v dvoch farebných prevedeniach, čiernej a ľadovo striebornej. Kaz však svetu predstavil ešte jednu novinku v súvislosti s PSP a tou je možnosť presunutia obrazu z tejto konzolky do ruky na obrazovky našich televízorov. Už onedlho tak budeme môcť hrať hry z PSP, pozerať videa, fotky a filmy vo veľkom formáte. Skalní fanúšikovia Star Wars sa môžu taktiež tešiť na limitovanú edíciu PSP s vyobrazeným Dark Vader-om na zadnej strane a exkluzívnou hrou iba pre PSP Star Wars Battlefront Renegade Squadron.

Na pódiu sa objavil tretí člen komanda, Phil Harrison, prezident SCE WWS (Sony Computer Entertainment Worldwide Studios), ktorý nám čo to povedal o úspechu on-line služby PS Store. Zároveň s potešením oznámil aké množstvo hier nás v najbližších mesiacoch na tejto službe čaká. Spomedzi všetkých vynikla novinka z japonského štúdia zvaná "echochrome". Ide o akúsi logickú hru s jednoduchým čiernobielym dizajnom, no inovatívnym nápadom. Ťažko ju opísať slovami, keďže hráč v nej iba natáča kamerami, no Sony tým milo prekvapilo prítomných. Nasledovalo bližšie zoznámenie sa s pripravovanou službou Home a jej možnosťami. Phil odfotil prítomných a túto fotku po chvíli presunul do svojho virtuálneho apartmánu, taktiež názorne ukázal ako si budeme môcť v budúcnosti presúvať akúkoľvek fotku z tejto služby priamo na klasické internetové stránky. Ďalej nasledovala kratulinká prezentácia novej trate pre MotorStorm, ktorá bude k dispozícii na stiahnutie nasledujúci mesiac a tiež ukážka toho, ako ľahko a jednoducho si budeme môcť zo služby Home spustiť akúkoľvek hru.

Skôr akoby sa mohol ktokoľvek spamätať nám už opäť scénu vystriedal Jack a pristúpil k odhaľovaniu nových hier zo strany tretích vývojárov, teda tých, ktorí nepatria pod Sony. Slovo “exkluzivita“ bolo skloňované na každom kroku a pri každej príležitosti. O týchto hrách viac až nabudúce, zatiaľ si môžete prečítať naše dojmi z nich v rubrike E3 2007, kde nájdete aj priložené obrázky s videami. Po rýchlom slede krátkych trailerov bol na pódium pozvaní hádam najzaujímavejší človek celého večera, Hideo Kojima, ktorý nám nielen predstavil dych vyrážajúci nový trailer k pripravovanej hre Metal Gear Solid 4, ale aj poodhalil rúšok tajomna obkolesujúci tento diel. Pôjde o posledný diel série a Kojima plánuje doňho vložiť všetko, čo vie, odhaliť všetky nejasnosti a hráčom na celom svete dať jednu z najlepších hier, aká bola kedy vydaná. Hrateľné demo sa objaví už o týždeň v Tokyu, predstaví ho samotný Kojima. Hra sa na pulty obchodov dostane začiatkom roka 2008.

Záver konferencie sa niesol v znamení Sony a ich veľkých zbraní pripravených na paľbu. Ratchet and Clank Future: Tools of Destruction sa predstavilo v ešte krajšom háve ako minule. Fanúšikovia série budú koncom roka v siedmom nebi. Heavenly Sword v žiari novej akčnej hrdinky už tento rok. NBA 08 s prísľubom 1080p a 60fps. LittleBigPlanet úchvatná záležitosť tentoraz predviedla možnosti vytvárania vlastných prekážok, dopravných prostriedkov a ďalších podarených veci, ktoré čakajú hráčov. Nasledovala hra Uncharted: Drake's Fortune, ktorá s každou novou ukážkou a hrateľným demom vyzerá lepšie a lepšie. Ovládanie, zábavu, grafiku, hudbu a požitok z hrania vie Naughty Dog naservírovať ako nikto iný. Keď si už prítomný mysleli, že nič lepšie nemôže prísť a že už všetko videli. Phil oznámil úplne nový titul z dielne Sucker Punch, ktorý v minulosti vytvorili nejednu skvelú hru. Infamous zavedie hráča do organického a otvoreného mesta, kde si budete môcť vybrať, či sa pridáte na stranu dobra a stanete sa hrdinom, alebo odvrátenú stranu zla. Prekvapení však nebol koniec, to pravé orechové ešte prišlo. Svet zhliadol krátku ukážku z Gran Turismo 5 a zatiaľ čo sa z nej prítomní spamätávali, bol oznámený aj dátum vydania. V roku 2008 sa dočkáme plnej verzie a koncom tohto roka Gran Turismo 5 Prologue. Chvíľku sa zdalo akoby konferencia už končila, no v tom sa na gigantických obrazovkách zjavilo logo Killzone. Režisér Killzone 2 sa ujíma ovládača a spúšťa nám to, na čo novinári a hráči čakali celé dva roky od uvedenia prvého traileru, hrateľnú verziu Killzone 2 v grafickom kabáte o akom fanúšikovia Sony doposiaľ iba tajne snívali a s doslova bleskami nabitou atmosférou. Budúci ale aj aktuálni majitelia produktov Sony jasajú, budúcnosť je viac než len priaznivá, neveríte? Tu je krátka rekapitulácia: približne 500 hier v príprave pre PS 2, PS 3 a PSP, nový vylepšený dizajn PSP a zníženie ceny PlayStation 3. Do skakavenia priatelia :).

KOMPLETNÝ SERVIS Z E3 2006 NÁJDETE NA TOMTO MIESTE