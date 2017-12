Čínska spoločnosť Guge žaluje Google pre kopírovanie mena

Čínska spoločnosť žaluje pobočku internetového koncernu Google pre Čínu za kopírovanie mena. V žalobe tvrdí, že vyhľadávacia stránka si registrovala príliš podobné čínske meno a poškodila tak jej podnikateľské aktivity.

13. júl 2007 o 17:10 (sita)

Hovorca pekingskej firmy Guge Science and Technology Ltd. Co. povedal, že zákazníci si stále mýlia jej meno a obťažujú jej pracovníkov telefonátmi, určenými pre spoločnosť Google. "Chceme len, aby si Google zmenilo svoj názov. Naše požiadavky sme už Google zaslali.

Uvidíme čo sa stane na súde," uviedol dnes pre agentúru Reuters Tian Yunshan z Guge. Dodal, že telefónna ústredňa prepájala ľudí, hľadajúcich čínsku pobočku Google na čísla pekinského Guge.