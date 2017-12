Ďalší telefón série Prada od LG? KU990 NYX

Výrobca mobilných telefónov LG údajne pripravuje ďalší štýlový telefón zo série Prada pod názvom KU990 NYX.

13. júl 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Výrobca mobilných telefónov LG údajne pripravuje ďalší štýlový telefón pod názvom KU990 NYX, ktorý by mohol patriť do štýlovej série Prada. Telefón nebude mať alfanumerickú klávesnicu. Tú nahradí veľký trojpalcový displej s rozlíšením 240 x 400 pixelov, ktorým by mohol model KU990 NYX konkurovať napríklad iPhonu .

Nový model KU990 bude mať podporu pre rýchle dátové prenosy cez nadstavbu HSDPA siete 3G a aj podporu pre YouTube. Používatelia telefónu budú môcť na jeho displej sledovať videá z YouTube a zároveň budú môcť na server ukladať videá nahrané telefónom.

LG KU990 má 5 megapixelový fotoaparát s bleskom a stabilizáciou. Server slashphone.com špekuluje, že by mohlo ísť o xenónový blesk. Dodáva, že medzi normálnym a makro módom sa možno bude prepínať manuálne. Telefón dokáže nahrávať aj video a to v rozlíšení 320 x 240 pixelov pri 120 obrázkoch za sekundu.

K ďalším funkciám telefónu patrí FM rádio, MP3 prehrávač s podporou pamäťových kariet microSD.

Server Clipset.net priniesol aj video o LG KU990 NYX. (YouTube)