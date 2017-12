Adobe Photoshop Lightroom 1.1 je už k dispozícii

Spoločnosť Adobe Systems oznámila, že program Adobe Photoshop Lightroom 1.1 s novými funkciami a podporou pre Windows Vista je k dispozícii ako bezplatná aktualizácia pre stávajúcich používateľov.

11. júl 2007 o 21:50 (adobe)

Photoshop Lightroom 1.1 teraz obsahuje pružný systém správy fotografií pre pracovné postupy na viacerých počítačoch, vylepšené redukcie šumu a zostrenia a podporu súborov Camera Raw pre ďalších 13 digitálnych fotoaparátov od predných výrobcov, vrátane fotoaparátov Canon, Nikon, Olympus a Phase One.

Lightroom umožňuje profesionálnym fotografom importovať, spravovať a prezentovať veľké množstvo digitálnych fotografií, a pomôže im stráviť viac času za objektívom a menej času pri počítači. Vylepšenia vo verzii Lightroom 1.1 zahŕňajú nový systém správy fotografií, umožňujúci pružné pracovné postupy na viacerých počítačoch.

Systém využívajúci katalógy umožňuje fotografom rýchlo prenášať fotografie a informácie medzi počítačmi. Lightroom 1.1 ďalej zjednodušuje pracovné postupy digitálnej fotografie pridaním pohodlného spôsobu, ako synchronizovať zložky v programu novými alebo zmenenými fotografiami.

Medzi ďalšie zmeny patrí vylepšená funkcia pre redukciu šumu a zostrenia, využívajúcu odozvu od používateľov a technológiu z programu Photoshop, ktorý je v tejto kategórii štandardom.

Vysokokvalitné spracovanie obrazov Camera Raw

Lightroom využíva technológiu Camera Raw z Adobe Photoshopu a podporuje taktiež formáty súborov JPEG a TIFF, čo začleňuje prevod z tohto formátu do jednotného pracovného postupu. Vo verzii Lightroom 1.1 je pridaná podpora pre ďalších 13 digitálnych fotoaparátov, vrátane Canon EOS-1D Mark III, Fuji FinePix S5 Pro; Nikon D40x; Olympus E-410 a Olympus SP-550 UZ; Ricoh Caplio GX 100; Sigma SD 14; Phase One H 20, Phase One H25, Phase One P 20, Phase One P21, Phase One P 25, Phase One P 30 a Phase One P45.

Táto podpora znamená, že fotografi môžu používať Lightroom dokonca aj s najnovšími fotoaparátmi na trhu, a môžu si byť istí, že ich obrazové súbory budú rozpoznané nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

V priebehu importu je možné previesť fotografie do špecifikácie digitálneho negatívu (DNG) alebo ich premenovať a rozdeliť podľa zložiek alebo dátumu. DNG je celooborová iniciatíva usilujúca o vytvorenie univerzálneho formátu súboru pre riešenia problémov v pracovných postupoch a pri archivácii.

Zameriava sa na vylúčenie prekážok pri zavedení nových fotoaparátov, a pritom poskytuje profesionálnym fotografom istotu, že ich digitálne práce budú bezpečne archivované a zostanú dostupné aj pri ďalšom vývoji technológií pre digitálne spracovanie obrazov.

Ceny a dostupnosť

Aktualizácia Adobe Photoshop Lightroom 1.1 je pre stálych zákazníkov dostupná k bezplatnému stiahnutiu z webu na www.adobe.com. Program Photoshop Lightroom je možné zakúpiť už za 8 290 Sk. Minimálne systémové požiadavky sú Macintosh OS X 10.4, procesor PowerPC G4 na 1 GHz alebo Microsoft Windows XP SP2 alebo Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate alebo Enterprise, procesor Intel Pentium 4, 768 MB pamäti RAM a rozlíšenie obrazovky 1024x768. Adobe Photoshop Lightroom je aplikácia vo formáte Universal Binary, ktorá beží v natívnom režimu na počítačoch Macintosh na PowerPC aj na nových počítačoch Macintosh založených na procesoroch Intel.