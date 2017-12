V Číne zakázali činnosť portálu populárneho u zahraničných organizácií

Čínska polícia pozastavila činnosť spravodajského internetového portálu so sídlom v Pekingu, na ktorom mali svoje webstránky Svetová banka, niekoľko agentúr OSN a množstvo zahraničných humanitárnych organizácií. Informoval o tom britský zakladateľ portálu

12. júl 2007 o 10:20 (sita)

.

Portál China Development Brief musel ukončiť svoju činnosť do 4. júla, pretože údajne porušoval zákony týkajúce sa uskutočňovania spoločenských prieskumov. Pre agentúru AFP to uviedol jeden z jeho zakladateľov Nick Young. "Bolo mi jasne oznámené, že akýkoľvek rozhovor, ktorý vediem s čínskym občanom, môže byť považovaný za spoločenský výskum a akýkoľvek komentár na stránke za porušenie zákona," vyhlásil Young.

Neziskový portál, založený v roku 1995 z 5 000-dolárového grantu, sa stal najbohatším zdrojom informácií o vývoji v čínskej spoločnosti a rozvoji občianskej spoločnosti v krajine. Nedávno začal prinášať informácie a analýzy o citlivých kauzách ako sú šírenie vírusu HIV/AIDS v Číne, informoval o nedávnom škandále s otrokmi v tehelniach, nepokojoch vyvolaných "politikou jedného dieťaťa" či slobode tlače.

Väčšinu čitateľov portálu tvorili medzinárodní darcovia humanitárnej pomoci z radov agentúr i súkromných osôb vrátane grantových nadácií a mimovládnych organizácií. Cieľom portálu bolo "zvýšiť konštruktívne prepojenie medzi Čínou a svetom," povedal Young. "Som jedným z najlepších priateľov, akých Čína kedy mala," dodal. "Verím, že vysokí predstavitelia vlády a Komunistickej strany Číny si uvedomia, že takéto akcie nie sú v záujme krajiny," skonštatoval.