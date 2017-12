LG KP202: štýl a jednoduchosť v jednom

Mobilný telefón LG KP202 spája v sebe štýlový dizajn a nízku cenu. Na druhej strane má tento telefón pomerne málo funkcií.

12. júl 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Mobilný telefón LG KP202 spája v sebe štýlový dizajn a nízku cenu. Na druhej strane má tento telefón pomerne málo funkcií. Najviac nás sklamala absencia akejkoľvek bezdrôtovej technológie - či už bluetooth alebo infraportu. MOBIL.SME.SK sa pozrel na telefón za korunu v akcii z dielne LG bližšie. Testovaný telefón mal firmvér Orangeu.

Dizajn a klávesnica

Hoci ide o pomerne lacný telefón, jeho dizajn by zniesol aj model strednej triedy. Testovaný telefón bol v sivo-čiernej farebnej kombinácii. Plast okolo vonkajšieho displeja a objektívu fotoaparátu bol čierny. Vonkajší displej a objektív oddeľuje lesklý svetlý pruh. Na ľavej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti a gumou krytý konektor pre slúchadlá. Na hornej strane je kúsok gumy, ktorý je tam preto, aby horná časť telefónu pri otvorení nebúchala do spodnej. Zadnú stranu tvorí kryt batérie. Na spodnej strane je taktiež gumou krytý konektor pre nabíjačku. Pri konektore je umiestnená svetelná dióda, ktorá signalizuje začiatok nabíjania. Po otvorení telefónu je vidieť na hornej časti displej a na spodnej klávesnicu.

Rozmery telefónu sú 87 x 45 x 19,8 milimetra a hmotnosť 78 gramov. KP202 patrí k telefónom s pomerne nízkym vyžarovaním, len 0,46 wattu na 10 gramov hmoty.

Displej mohol byť o niečo väčší, miesto okolo neho je, no musel by mať výrazne vyššie rozlíšenie.

Klávesnica telefónu je vzhľadom na cenu telefónu primeraná. Veľkosť kláves, ich tuhosť a zdvih sú primerané. Chvíľu nám však trvalo, kým sme si zvykli na to, že sú klávesy na prijatie a odmietnutie hovoru umiestnené pri alfanumerickej klávesnici a nie pri štvorsmernom ovládacom tlačidle.

Displej

Displej KP202 rozhodne nepatrí k súčasnej špičke a škoda, že ani k bežnému priemeru. Jeho rozlíšenie je totiž len 128 x 160 bodov pri uhlopriečke 1,77 palca. Je aktívny typu TFT a zobrazí 65-tisíc farieb. Je však pomerne dobre čitateľný na slnku.

Vonkajší displej je len čiernobiely a jeho rozlíšenie je 96 x 64 pixelov. Zobrazujú sa na ňom základné informácie.

Ovládanie

Na ovládanie telefónu slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho je dvojica kontextových kláves, tlačidlo na spustenie kalendára a fotoaparátu. Tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru sú spolu s tlačidlom na mazanie opticky pripojené k alfanumerickej časti klávesnice. Trochu nám prekážalo, že neboli hneď pri štvorsmernom tlačidle. Tlačidlo na odmietnutie hovoru slúži súčasne aj na zapnutie a vypnutie prístroja a na vyskočenie z menu do pohotovostného stavu.

Menu a operačný systém telefónu

Testovaný telefón mal menu od Orangeu. To znamená, že na základnej obrazovke je vľavo stĺpec ikon - kontakty, register hovorov, správy, kalendár, fotoaparát a wap prehliadač. Menu telefónu môže byť maticové 3 x 4 alebo vo forme zoznamu. Ikony v menu sa animujú. Škoda, že sa v Orangei trochu s ikonami nepohrali, sú strohé. Ďalšie submenu sú textové. V menu sa dá pohybovať pomocou číselných skratiek.

Pohyb v menu je rýchly, no ešte by mohol byť rýchlejší.

Funkcie

LG KP202 má len základné funkcie a nedisponuje napríklad ani prehliadačom kancelárskych dokumentov vo formátoch DOC, XLS či PDF. Telefón má kalendár, budík, kalkulačku, stopky, konvertor mien či svetový čas. V rámci organizéra je k dispozícii aj poznámkový blok, zoznam úloh a hlasový záznamník. Ten dokáže nahrávať minútové hlasové poznámky. Telefón má aj WAP a xHTML prehliadač a podporuje hry a aplikácie v jave. V testovanom telefóne sme však našli len hru Sudoku.

Telefónny adresár

Telefónny adresár v KP202 je viacpoložkový. Ku každému kontaktu možno priradiť meno (meno a priezvisko spolu), číslo na mobil, e-mail, skupinu, zvonenie a obrázok. V zozname si možno nechať vypisovať meno a číslo, iba meno alebo meno a obrázok. Vyhľadávanie funguje tak, že používateľ zadáva postupne písmená alebo čísla. Po napísaní znaku však chvíľu trvá, kým kurzor preskočí na zodpovedajúci kontakt.

Správy

Telefón podporuje posielanie SMS, EMS aj MMS správ. Nepodporuje však e-mail. Editor SMS správ je jednoduchý. Pri písaní textu sa počítajú napísané znaky a zobrazuje sa maximálny počet znakov. Až po napísaní textu sa zadáva telefónne číslo. Na displej vojde päť riadkov textu.

V editore MMS správ sa zobrazuje maximálna veľkosť jednej správy, 100 kilobajtov, a využité kilobajty. Do správy možno vložiť fotografiu, zvuk, kontakt alebo svoju vizitku.

Pri písaní správ možno využiť slovník T9.

Multimédia

Telefón nemá MP3 prehrávač ani FM rádio.

Dáta

Na prenos dát je k dispozícii iba GPRS triedy 10. Chýba EDGE aj 3G. Telefón nemá ani podporu bezdrôtových technológií ako infraport či bluetooth.

Pamäť

V telefóne je vnútorná pamäť 2 megabajty, ktorú nemožno rozšíriť.

Fotoaparát

Fotoaparát v modeli KP202 je len základný. Ponúka maximálne rozlíšenie 640 x 480 pixelov. Pri fotení je k dispozícii časovač na 3, 5 alebo 10 sekúnd, fotenie troch záberov naraz, farebné efekty (sépia, čiernobiely, negatív) a vyváženie bielej. Využiť možno aj zosvetlenie a stmavenie obrazu.

Fotografie sú v rámci použitia v mobilných telefónoch v postačujúcej kvalite.

Telefón nedokáže nahrávať video.

Batéria

V telefóne je batéria typu Li-Pol s kapacitou 830 mAh. Výrobca udáva, že telefón vydrží v pohotovosti na jedno nabitie 8 dní respektíve 3 hodiny hovoru. V praxi sme dosiahli výdrž štyri dni pri bežnom využívaní telefónu - tzn. niekoľko hovorov aj SMS správ denne, dve MMS správy za štyri dni.

Celkové hodnotenie

LG KP202 je telefón s pekným dizajnom, ktorý však po funkčnej stránke zaostáva za súčasným štandardnom. Chýba mu e-mail, má len VGA fotoaparát a nemá hudobný prehrávač ani FM rádio. Na druhej strane ho vďaka tomu možno predávať v akciovej ponuke za korunu.