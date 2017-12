Výpisy z hovorov by mal schvaľovať súd

Legislatívna rada vlády nesúhlasí, aby mali bezpečnostné zložky neobmedzený prístup k výpisom hovorov.

11. júl 2007 o 0:00 Monika Tódová, Monika Žemlová

BRATISLAVA. Polícia a spravodajské služby by nemali získavať výpisy z telefónnych hovorov aj záznamy o lokalizácii telefónu bez súhlasu súdu, ako to chceli. Myslí si to Legislatívna rada vlády, ktorá včera schválila nový zákon o elektronických komuniká­ciách a posunula ho tým na rokovanie vlády. Potvrdil to hovorca ministerstva dopravy, ktoré zákon predkladá, Marián Jánošík.

Legislatívna rada zohľadnila pripomienky ministerstva spravodlivosti a ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré s novou kompetenciou pre bezpečnostné zložky nesúhlasili. Ministerstvá reprezentovali postoj HZDS a SNS.

„Zákon ide do vlády s rozporom,“ povedal Jánošík. Znamená to, že jednotlivé ministerstvá naň majú iný názor.

Smer by partnerov vo vláde mohol prehlasovať, Robert Fico však už v minulosti povedal, že ak to bude zásadná požiadavka partnerov, budú ju zrejme akceptovať.

Novú kompetenciu žiadal z politikov hlavne minister vnútra a podpredseda Smeru Robert Kaliňák.