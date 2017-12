Zákonom proti akciovým telefónom

Telekomunikačným operátorom chcelo ministerstvo hospodárstva zakázať, aby predávalo mobily v akcii.

11. júl 2007 o 0:00



BRATISLAVA. Ak by v Spojených štátoch platil slovenský zákon o ochrane spotrebiteľa, koncerny Apple a AT&T by boli porušovateľmi zákona. Lebo ak si chcete v Amerike kúpiť nový technologický hit - telefón i-Pho­ne, tak máte prakticky jedinú možnosť – objednať si na dlh­ší čas aj jeden z drahších paušálov AT&T. Takáto marketingová taktika je od 1. júla tohto roku na Slovensku zakázaná.

Ak chce slovenský mobilný operátor ponúkať paušál s nejakým dotovaným telefónom, musí zároveň ponúkať ten istý druh telefónu na predaj aj bez viazanosti na službu operátora. Ani to však operátorovi v súčasnosti nezabezpečí, že nebude obviňovaný z porušovania zákona.

Stalo sa tak napríklad predvčerom priamo v hlavných správach Slovenskej televízie. Michal Servanský z odboru ochrany spotrebiteľa ministerstva hospodárstva v nich tvrdil, že ak operátori ponúkajú napríklad korunový mobil ako bonus k zmluve s dvojročnou viazanosťou, porušujú tým od júla účinný zákon o ochrane spotrebiteľa. A odvoláva sa na časť, v ktorej je napísané, že predajca nesmie viazať predaj jednej služby na iný tovar alebo službu, alebo naopak. To, že to operátori doteraz robili, si Servanský vysvetľuje starým zákonom, v ktorom bola výnimka. Tá povoľovala viazanie predaja jedného produktu na iný, ak ide „o obmedzenie rovnaké pre všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé“. V skutočnosti sa vyškrtnutím tejto vety situácia pre mobilných operátorov nezmenila.

Spolu aj osobitne

Mobilní operátori Orange aj T-Mobile trvajú na tom, že predajom telefónov v akcii za zvýhodnenú cenu spolu s paušálnym programom zákon neporušujú. Služby aj telefóny totiž predávajú aj samostatne.

Stanovisko operátorov potvrdil aj právnik Slovenskej obchodnej inšpekcie Ján Sivák. „Ak mobilný operátor predáva akciový telefón spolu s paušálom, ale ten istý model predáva aj bez viazanosti, tak zákazníkov nijako nediskriminuje. Porušením zákona by bolo, ak by operátor odmietol predať zákazníkovi mobilný telefón za plnú cenu bez viazanosti,“ povedal Sivák. Obchodná inšpekcia dohliada na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa a jej zriaďovateľom je to isté ministerstvo hospodárstva, ktorého úradník tvrdí presný opak.

Bizarné je aj vysvetlenie, prečo sa štát v takejto veci angažoval a mal potrebu meniť aj zákon. Predvčerom pre STV a včera aj pre SME Servanský opakoval, že ich motivovali sťažnosti klientov, ktorým sa akciový telefón pokazil. Tí ministerstvu tvrdili, že hoci aparáty nebolo možné v rámci záruky opraviť ani vymeniť, museli operátorovi platiť paušál naďalej.

Orange aj T-Mobile tvrdia, že niečo také sa stať nemohlo. „Ak sú splnené záručné podmienky a telefón nie je možné opraviť ani vymeniť za taký istý, vraciame kúpnu cenu a zároveň sa ruší povinnosť zákazníka využívať naše služby do konca pôvodnej viazanosti,“ povedal hovorca Orangeu Richard Fides. Zákazník sa v takomto prípade nemusí obávať ani pokuty za predčasné vypovedanie dodatku ku zmluve, ktorá je v ňom zakotvená.

„Klient sa môže sám rozhodnúť, či chce nový akciový telefón, ale sa nebude viazať,“ dodal Martin Vidan z T-Mobilu.

Navyše, hoci ministerstvo hospodárstva tvrdí, že niektoré zmeny v zákone robilo pre sťažnosti na mobilných operátorov, Orange aj T-Mobile potvrdili, že s nimi nerokovalo.

Nováčika sa to zatiaľ netýka

O2 sa zatiaľ problém netýka. Akciové telefóny totiž predáva k paušálom tak, že si klienti vopred predplatia šesť mesačných poplatkov.

Aj nováčik na trhu však plánuje v tomto roku rozšíriť ponuku o paušály podobné tým od Orangeu či T-Mobilu. „Za viazanie sa však považuje len to, ak dané produkty nemožno kúpiť aj samostatne,“ dáva vopred najavo postoj O2 jeho hovorkyňa Hana Hejsková.

