Hra: Shrek opäť na scéne

Na hernej scéne by spôsobilo veľký šok, ak by nový animovaný film v kinách nesprevádzala aj počítačová hra. Tretí Shrek nechce spôsobiť žiadnu revolúciu: spolu s Fionou, Oslíkom a ďalšími hrdinami budete opäť zachraňovať kráľovstvo pred plánmi princa Kras

10. júl 2007 o 23:59 Michal Gardian

Na hernej scéne by spôsobilo veľký šok, ak by nový animovaný film v kinách nesprevádzala aj počítačová hra. Tretí Shrek nechce spôsobiť žiadnu revolúciu: spolu s Fionou, Oslíkom a ďalšími hrdinami budete opäť zachraňovať kráľovstvo pred plánmi princa Krasoňa.

Precestujete najrôznejšie končiny rozprávkového sveta a užijete si oddychovú zábavu bez väčších zádrhov, ale aj bez výraznej invencie.

oňa. Precestujete najrôznejšie končiny rozprávkového sveta a užijete si oddychovú zábavu bez väčších zádrhov, ale aj bez výraznej invencie.

Shrek the Third je viac-menej klasickou 3D „hopsacou“ hrou, v ktorej sa dostanete do kože ­Shreka, ale aj ďalších postáv z filmovej predlohy. Okrem obligátneho behania, skákania, zbierania bonusov či bojov s nepriateľmi tu nájdete niekoľko medzihier, ale najmä slušný humor, príjemnú rozprávkovú atmosféru a slušnú variabilitu.

Každá postava disponuje špeciálnou schopnosťou (ako napríklad extrémny skok Kocúra v čižmách) a po zozbieraní určitého počtu mincí môžete aktivovať spomalenie času. Náročnosť prekvapí azda len úplného začiatočníka, a tak odporúčame nastaviť ju čo najvyššie.

Výrazne slabou stránkou hry je obstarožná grafika, ktorú nezachráni ani veľké rozlíšenie či lepšie dynamické tiene oproti konzolovým verziám.

Postavy - aspoň z diaľky - vyzerajú a sú animované slušne, ale celé prostredie je chudobné a so slabými textúrami. Technológia však poteší aspoň majiteľov starších počítačov. Opakom je zvuková stránka, ktorá je na maximálne profesionálnej úrovni vrátane skvelej hudby a dabingu. Postavy síce nenahovorili herci z filmu, ale imitátori ich napodobujú skvele.

Tretí Shrek je určite príjemnou hernou oddychovkou vhodnou pre deti, ale aj staršie publikum. Drobnou nepríjemnosťou je absencia českého či slovenského prekladu, ale ani bez neho sa v nej nestratíte.

www.shrek.com

Viac o hrách nájdete na hry.sme.sk