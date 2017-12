Chyba v Xboxe za miliardu

Hernú konzolu Xbox 360 postihujú záhadné problémy, Microsoft preto všetkým majiteľom predĺžil záruku. Bude ho to stáť miliardu dolárov.

11. júl 2007 o 0:00 (tb)

Milióny majiteľov herných zariadení Xbox 360 už zažili ten nepríjemný pocit: prístroj začína postupne vypovedať poslušnosť, najskôr pomáha reštartovanie, ale situácia sa postupne zhoršuje. Mnohí z nich sa dopracovali až do posledného štádia agónie prístroja: k takzvanému prstencu smrti, keď sa všetky kontrolky rozvietia na červeno a Xboxu už niet pomoci.

Microsoft minulý týždeň vyšiel v ústrety zákazníkom a predĺžil záručnú lehotu na Xbox 360 na celom svete na tri roky. V Spojených štátoch bola doteraz záruka len rok (pôvodne dokonca len tri mesiace), v Európe dva roky. Predĺženie záruky umožní tisíckam ľudí, ktorým sa Xbox 360 pokazil, aby získali zdarma nový prístroj. Firmu však výmena prístrojov podľa jej vlastného odhadu bude stáť navyše až 1,15 miliardy dolárov.

Podľa denníka New York Times by mohla byť postihnutá tretina až polovica predaných prístrojov – to predstavuje 4-5 miliónov Xboxov.

Microsoft presnú príčinu problémov stále odmieta zverejniť, uviedol len, že nejde o jedinú chybnú súčiastku, ale problém spôsobený kombiná­ciou viacerých faktorov. Podľa špekulácií na diskusných fó­rach môže byť problémom prehrievanie niektorých súčiastok. Podľa Microsoftu však chyba nepredstavuje nijaké riziko pre majiteľov prístroja. Xbox 360 pozostáva asi z 1700 rôznych komponentov.