Zistiť čistotu verejných toaliet možno aj cez mobil

Úroveň verejných záchodov býva rôzna a overiť ju znamená niekedy vystaviť sa nepríjemným zmyslovým vnemom.

11. júl 2007 o 0:00 SITA

BRATISLAVA 10. júla (SITA/Reuters) - Takýmto znechucujúcim zážitkom má predísť nová služba, ktorá cez mobilné telefóny poskytuje zoznam najbližších a najčistejších záchodov. Mizpee je nová internetová stránka, ktorá ponúka svojim užívateľom s prístupom na internet cez ich mobilný telefón, alebo poslaním textovej správy, možnosť dozvedieť sa, kde sú najbližšie toalety. Navyše dopĺňa informácie o ich čistote jednou až piatimi hviezdičkami a komentármi ich užívateľov.

Peter Olfe, ktorý prišiel s myšlienkou poskytnúť takýto servis pre začínajúceho poskytovateľa mobilných služieb Yojo Mobile, hovorí, že ho k tomu inšpirovala návšteva záchodov, ktoré boli "také špinavé, že ma do dvoch minút strašne rozbolela hlava. Zistil som, že je dopyt po takýchto informáciách. Mnohí to neplánujú dopredu, takže sa zdá, že je úplne prirodzené poskytovať takúto službu," uviedol pre agentúru Reuters.

Služba je v súčasnosti dostupná v amerických mestách vrátane San Francisca, New Yorku, Seattlu, Washingtonu, Bostonu a Chicaga. Olfe hovorí, že Mizpee plánuje do roka rozmach do všetkých veľkých amerických miest. Možnosti hľadá aj v Londýne, Paríži a Pekingu.