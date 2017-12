Na internete nájdete televízne vysielanie i teletexty

Vysokorýchlostný internet sa podpísal na narastajúcej popularite televízneho vysielania dostupného cez internet. Či už ste v cudzine, na cestách alebo nemáte k niektorým staniciam vo vašom káblovom rozvode prístup, môžete siahnuť po svojom počítači. Počít

ať môžete s celoobrazovkovým zobrazovaním, vysielanie môže poslúžiť i ako podmaz, ak máte monitory dva. Pripravili sme pre vás prehľad dostupných zdrojov.

Slovensko naživo i zo záznamu

Silná slovenská televízna trojka ponúka na svojich weboch nielen živé vysielanie, ale i bohatý archív relácií, v ktorých môžete listovať podľa titulov a dátumu ich odvysielania. Pri živom vysielaní si budete musieť zvyknúť na to, že do internetového éteru sa nedostáva všetko. Dostupná je iba vlastná tvorba televízií, takže na filmové tituly môžete zabudnúť. Kvalita vysielania je priemerná, podobná situácia je i so zvukom. Sledovanie v celoobrazovkovom režime je však akceptovateľné. Silnou stránkou ponuky je kvalitný archív relácií, takže ak vo vysielaní premeškáte obľúbenú reláciu, na internete ju nájdete.

Česká televízia iba v archíve

České televízie sa na internete obmedzujú na archív relácií, čomu je podriadená i štruktúra webov a ponuka. Pre prehľadnosť sú dlhšie relácie členené na vstupy, takže sa nemusíte v 30 minútovom programe preklikávať na časovej osi a priamo si zvolíte tú časť, o ktorú máte záujem. Archív je aktualizovaný s istým omeškaním, takže ak úpenlivo čakáte na to, čo sa dnes objaví v spektre noviniek zo sveta, k relácii sa dostanete o čosi neskôr, ako ju ostatní uvidia v živom vysielaní. Kvalita archívu je rozumná a akceptovateľná i pre celoobrazovkové sledovanie.

Spravodajstvo v priamom prenose

Ak chcete byť v obraze a vedieť čo sa deje doma i vo svete, spoľahnúť sa môžete na živé vysielanie slovenskej TA3 a českej ČT24. V oboch prípadoch je dostupný i spravodajský archív, s najväčšou pravdepodobnosťou vás však bude zaujímať internetový prepis vysielania. Spoľahlivosť sa po ukončení pilotnej fázy vysielania ustálila, technické problémy sa stali minulosťou.

Nájdide si čas na oddych a zábavu

Ani prevádzkovatelia hudobných staníc nezaháľajú a ponúkajú na internete zábavu a uvoľnenie. Voliť môžete medzi českým Óčkom a slovenským MusicBoxom. Keďže obaja prevádzkovatelia si uvedomujú, že zvuk je pri ich vysielaní rozhodujúci, kvalita prezentovaná na internete zodpovedá ich zameraniu. Špeciálnou kategóriou je televízia Nautik, ktorá svojou svojskou obsahovou štruktúrou a charakterom relácií tiež navodí relax po napätom dni.

Predpoveď počasia do zblbnutia

I keď je na internete serverov zaoberajúcich sa predpoveďou počasia neúrekom, ponuka televízneho vysielania by bola neúplná, ak by vás ráno nemohli prebúdzať aktuálne meteorologické správy. Tie nepretržite cyklujú na kanále Meteo TV. Ak spustíte prehrávanie v polovici slučky, na zvyšok informácií si budete musieť počkať po tom, čo sa spustí jej opakovanie.

Lokálne televízie nezaháľajú

Na internete nájdete necelú polovicu lokálnych televízií, z ktorých mnohé ponúkajú iba archív svojich relácií. Kvalita záznamu sa rôzni, avšak vzhľadom na dokumentárny charakter postačuje. Živé vysielanie je zriedkavosťou, zdá sa že internetový boom zatiaľ lokálne televízie iba čaká.

Zasurfujte si v teletextoch

I keď je na internete informácií viac ako dosť, pre priaznivcov teletextu je jeho jednoduchá štruktúra a zhustená informačná hodnota neoceniteľná. Použiteľnosť jednotlivých implementácií sa líši. Niekde navigácia pripomína surfovanie a možnosť kliknutia na čísla stránok je samozrejmosťou, inde sa musíte prehrabávať katalógom čísel. I napriek tomu o teletextové informácie ochudobnení nebudete.

Vysielanie z celého sveta

Ak chcete sledovať situáciu v zahraničí a radi sa zdokonaľujete v jazykoch, potom určite oceníte katalóg televízneho vysielania z celého sveta, kde si môžete z ponuky jednotlivých krajín vybrať, o čo máte záujem. Vyčerpávajúci katalóg ponúka server WWITV, k dokonalosti mu však chýba mnoho.

V posledných mesiacoch otriaslo svetom internetu slovko Joost, ktoré sa stalo synonymom pre internetovú káblovku. Pre sledovanie potrebujete účet na serveri a špeciálnu klientskú aplikáciu. Tá ponúka dve desiatky kanálov, v ktorých si môžete pre sledovanie voliť relácie a videá. Komfortná obsluha, bezproblémový chod a pravidelne menený obsah napovedajú, ako môže vyzerať televízne vysielanie v budúcnosti. Vychutnať si ho však môžete už hneď – samozrejme i s reklamnými spotmi, ktorými prevádzkovatelia financujú obsah.

