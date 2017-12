Energia na pláži

Zahoďte za hlavu všetky starosti a užívajte si dovolenku naplno. Stresuje vás batéria mobilného telefónu, fotoaparát, empétri prehrávač či vreckový počítač? Taška JuiceBag sa postará o to, aby ste si nemuseli lámať hlavu s energiou.

9. júl 2007 o 22:59 (mg)

Vybavená je ohybným solárnym panelom a sadou konektorov, ktoré vašich digitálnych miláčikov zásobia energiou bez ohľadu na to, kde sa usadíte. Panel zbiera energiu slnečných lúčov a premieňa ich na dobre známu elektrinu. Neuškodí mu ani dážď, ani piesok či nešetrné zaobchádzanie.

Za 6,3 wattový výkon sa rozhodne nemusí hanbiť. Taška ponúka dostatok energie na to, aby ste v priebehu štyroch hodín do plnej kapacity nabili mobil, či inú drobnú elektroniku. A ak vyrazíte na dovolenku opäť so svojimi deťmi, aspoň vás so svojimi elektronickými hračkami v rukách nebudú vyrušovať.

Orientačná cena: 6400 korún

Dostupnosť: http://www.rewarestore.com/