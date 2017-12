Shadowrun - krvavý súboj medzi konzolami a PC

Áno, konečne sa tak stalo. Majitelia konzol si to môžu pekne natvrdo rozdať s konzervatívnymi PC hráčmi. Samozrejme vo virtuálnej podobe, dokonca vo forme akčnej hry z vlastného pohľadu zo známeho pen-and paper RPG sveta, v ktorom si vyberiete postavu, sm

9. júl 2007 o 9:04 Ján Kordoš

RASY Human – tradiční ľudia: nič poriadne nevedia, v ničom nevynikajú, no na druhú stranu ani v ničom nezaostávajú. Ak sa neviete rozhodnúť, ktoré schopnosti by boli pre vás najvhodnejšie, niet lepšieho testovacieho charakteru ako práve človek. Na začiatku nastupujú s finančným bonusom. Elf - z ponúkaných charakterov vydrží najmenej, no je najrýchlejší a pri naboostovaní správnych vlastností sa z nich stávajú šikovní zabijaci v prvých líniách, ktorí sa zrazu zjavia a vo väčšom počte rozsievajú smrť nepríjemne rýchlo. Postupne sa im zvyšuje hodnota zdravia Troll – obrnený tank s hrošou kožou = najvyššia hodnota zdravia. Vydrží mnoho, no jeho pohybové schopnosti sú na bode mrazu. Najlepšie je dať mu do rúk minigun a nechať ho brániť určitú oblasť. Dwarf – trpaslík spočiatku ničím nezaujal, ale ide o výbornú voľbu, pretože je nielen nízky, ale dokáže z blízkych postáv vysávať magickú energiu, ktorej má najviac, no na druhú stranu sa mu obnovuje sakramentsky pomaly.

Shadowrun predstavuje hru, ktorá sa dá nádherne popísať v tabuľkách, ktoré nájdete rozhádzané okolo tohto textu. Spojenie magických schopností a technologických vymožeností ponúka zaujímavý pohľad na rýchle zabíjanie tu v otvorených, tu v uzavretých arénach, ale v konečnom dôsledku rozhodne nejde o zásadný prvok, ktorý má pripomínať známy svet. Je síce pekné, že si môžeme vykúzliť Strom života a dopĺňať tak zdravie všetkým zúčastneným a dokonca to pridáva na strategickom uvažovaní, ale keďže je týchto upgradeov trochu viac, niekedy to skôr frustruje. Rýchla a agresívna akcia s potokmi krvi sa nemusí páčiť každému, pretože ide o svet pomerne špecifický, ktorý má zaujímavé nápady, má svoj štýl, ale vrcholne sa nehodí do žánru strieľačiek.

Spojenie PC a Xbox 360 komunity by mohlo byť, a v tlačových správach aj bolo, hlavným lákadlom, no je tu jeden problém. Na osobnom počítači ovládate svoju postavu (ktorú si zvolíte na začiatku a ich charakterizácia sa povaľuje niekde tu naokolo) klávesnicou a myškou, konzola je zviazaná s gamepadom. Preto muselo byť niečím konzolové ovládanie zvýhodnené. To poteší, lenže prečo je nutné za súboje medzi komunitami platiť mesačné poplatky (v prípade Xbox 360 je to Gold konto, v prípade Shadowrunu musíte vlastniť Visty a taktiež mať zaplatený zlatý účet), nikto nevysvetlí. Aj keby sa teda hráči rozhodli rozdať si to proti sebe, dvíhajú sa nám obmedzenia a väčšina arén je tak plná majiteľov Xbox 360 verzie. Takže na optimistické reči o súbojoch cti medzi PC a Xboxom zabudnite, teda pokým nepatríte v prípade PC hráča k majetnejším. Ak však hodíte tento fakt za hlavu, že vám postačí aj multiplayer s konzolovými priateľmi, nedostanete dostatočne chutnú porciu, kvôli ktorej by sa oplatilo vyzdvihovať Shadowrun do nebies. S troškou odvahy sa totiž Shadowrun dá nazvať módom k akejkoľvek inej hre. Ako plnohodnotný titul jednoducho sklamal, hoci zábavu ponúka, niekedy to je príliš nasilu.

TECHNOLÓGIE Antimagic Generator – vysáva z postáv magickú energiu potrebnú na kúzlenie Enhanced Vision – špeciálna hračka, ktorá vám ukáže na istý čas všetky postavy i cez steny Glider – krídla, s ktorými môžete akoby plachtiť a v kombinácii s teleportom dokážete skutočne divy Smartlink – technológia zlepšujúca mierenie Wired Reflexes – zrýchlené refelxy, zlepšenie pohybu – stačí vziať do rúk katanu a máte obrovskú šancu na zaskočenie nepriateľa a rýchle zneškodnenie

GRAFIKA

5 / 10

Čo sa však hre odpustiť skutočne nedá, sú animácie pohybu postáv. Oni vlastne v niektorých prípadoch vôbec nie sú. Na rebríku neprekladajú nohy a ruky, ale sa dostanú do statickej pózy a s pomocou božou začnú levitovať. Keby som mal bežať spôsobom ako to praktizujú bojovníci v arénach, zrejme si radšej odrežem obe nohy, pretože podivný spôsob kĺzania a hopsania nielenže nevyzerá prirodzene, ono je to i nadmieru smiešne. Skoky vyznievajú taktiež značne pochybne, spomalene. Azda len hrou osudu, no i tak sa musím tvorcom poďakovať, sa v hre nevyskytujú žiadne vozidlá ani nič podobné a nie je toho sprzneného viac. Aj tak sú mapy príliš malé, neskutočne obmedzené a možnosť zničiteľnosti prostredia je na nulovej úrovni. Nepohnete drevenou bedňou, gumené kolesá automobilu znesú všetko. Isteže, veď ani Gears of War nemalo žiadne deformovateľné prostredie, no tam sa aspoň dalo na čo pozerať, kdežto Shadowrun je obyčajný a priemerný shooter, ktorý ničím nezaujme a v kľude by sme ho mohli pasovať za hru z prvej vlny Xbox 360 titulov! Takto sa biznis, vážení vývojári, rozhodne nerobí.

video //www.sme.sk/vp/643/

INTERFACE 7 / 10

Na ovládanie si treba zvyknúť a niekomu strieľačky s gamepadom od ruky pôjdu, niekomu nie. Tradičná PC kombinácia samozrejme JE vhodnejšia, presnejšia, rýchlejšia a pokojne si sem dosaďte ďalšie prednosti, avšak ak si na zameriavanie gamepadom zvyknete, ani analógové páčky pre vás nebudú predstavovať veľký problém. Na akciu máte 4 základné sloty, do ktorých dávate okrem primárnej a sekundárnej zbrane (jeden slot = RT) granáty (defaultne na LB) i niektorú zo zakúpených schopností, či už magických alebo technických. Tento upgrade môžete meniť aj počas hrania, len musíte mať daný upgrade vopred zakúpený. Deje sa tak prehľadným a jednoduchým kruhovým menu, takže sa nemusíte poberať do neprehľadných ponúk. Zamrzí slabá možnosť definovania inteligencie botov a vlastností máp, ktorá je mierne dezorientujúca a hlavne nedostatočná.

MÁGIA Gust – klasická mágia, ktorá boostuje používané schopnosti (rýchlosť, účinnosť…) Resurrect – oživí mŕtveho spoluhráča, no treba si dávať pozor, pretože ak zomrie oživovateľ, oživený hráč začne krvácať a strácať energiu Smoke – hráč sa stane na chvíľu neviditeľným (alebo skôr priehľadným) a nezraniteľným, takže pri neprehľadných bitkách alebo v prípade minimálnej energie sa môže urýchlene zdekovať z nebezpečného miesta Strangle – na zvolenom mieste sa objavia segmenty kryštálov, ktoré uberajú energiu každému, kto sa ich dotkne. Dajú sa rozstrieľať, slúžia na čiastočnú obranu určitých miest, pretože vedia zdržať a pri správnom používaní i zničiť protivníka Summon – vykúzlenie agresívne naladenej beštie, ktorá istý čas bojuje po vašom boku a je značne účinná Teleport – klasický teleport, ktorý umožňuje aj prechádzanie cez steny Tree of Life – vytvorí sa „strom života“, ktorý doplňuje energiu každému, kto pod ním stojí. Môže liečiť aj viacerých naraz, no nerozlišuje medzi tým, kto ho vykúzlil a lieči všetkých bez rozdielu. Zbraňami ho môžete zničiť

HRATEĽNOSŤ

6 / 10

Je pekné, že tu máme štyri rôzne rasy a možnosť využívania mágie i technologických hračiek v jeden moment, avšak akoby nám niekto predhodil nekompletnú betaverziu s úzkym náhľadom na konečný projekt. Dobre, podobných hier je na Xboxe 360... príliš veľa ich nie je, no i tak je vidieť, že ide o zábavnejšie projekty, než je tomu tak v prípade na multiplayer zameraného Shadowrunu. Chcete konflikt z prítomnosti? Ghost Recon Advanced Warfighter – dokonca dva diely. Chcete futuristické killovačky? Gears of War. Chcete Druhú svetovú? Call of Duty 3.

MULTIPLAYER 6 / 10

Hra je naň zameraná, čo je z vyššie uvedeného textu zrejmé, preto by sa hodilo okopírovať hodnotenie hrateľnosti. Takže si ho prečítajte ešte raz a pridajte si k nemu chabé možnosti nastavovania, plus možnosť využívania head-seatu a máte tu zábavu, ktorá síce neohromí, ale keď potrebujete zabiť čas, dá sa. Pripojenie je bezchybné, no nutnosť vlastnenia Gold konta pre medziplatformové boje, ku ktorým tým pádom takmer nedochádza. „Cross-platform combat“ tak zostáva len lákavým nápisom na krabici s hrou.

ZBRANE Ares Predator Pistol – obyčajná pištoľ, ktorú použijete len v prípade núdze Ares HH.45 SMG – automat s nízkou úrovňou poškodenia, no je aspoň rýchly Vindicator Minigun – tažká rotačný guľomet, ktorý sa hodnú chvíľu rozbieha, no keď už začne rozdávať svoje vianočné darčeky, schytá to kde-kto Racom 7.62 MM Combat Rifle – útočná puška, nič viac a nič menej Racom Gutter Cleaner Shotgun – brokovnica, zbraň vhodná na malé vzdialenosti Kinetic Labs XM-20 Sniper Rifle - ostreľovačka Katana (Chi O Shakuhou Suru) – pri využití niektorých schopnosti smrtiaca mašina ArmTech Personal Rocket Launcher – málo využívaná pomôcka v podobe raketometu Grenades – granáty nesmú chýbať v žiadnej hre

ZVUKY

6 / 10

HUDBA 5 / 10

Hudba sa v hre takmer nevyskytuje a svojou troškou prispeje maximálne tak v menu, no nečakajte žiadne úchvatné melódie, pre ktoré by ste trávili v položkách čas navyše. Preto je hodnotenie hudobnej vložky márne.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Ak si to vezmeme v skratke, tak dĺžku hry hodnotiť nemôžeme, avšak sprdnutie obmedzených možností nám nikto nezakazuje. Dvanásť arén je málo – a to bez debaty. Inteligencia botov nepatrí k najhorším, dokonca sa pri najvyšších možnostiach chovajú múdro a vedia tímovo spolupracovať. Chýbalo mi však podrobnejšie nastavenie vlastností umelých hráčov, pretože na najvyššiu obtiažnosť síce vedia nosiť vlajku (pardon, tu je to artefakt), no sú presní na niekoľko desiatok metrov a klasicky nútia odhadzovať gamepad do kúta, pretože si užijete len pri maximálnom sústredení a neskutočnom šťastí. Ale to by bolo zrejme na demoverziu hry príliš. Počkať, ono sa to takto bude predávať v obchodoch... Chýba mnoho nastavení a možností, preto je hra „krátka“. Krátka na pobavenie, pretože multiplayer akcie len tak ľahko nevymrú, no pri Shadowrune zostanú len tí skalní.

Pomerne zaujímavo je vyriešená smrť, ktorá je rozdelená do dvoch fáz. Ak po prvýkrát stratíte všetkú životnú energiu, možete sa pozerať na svoje bezvládne telo a čakať, kým vás kamarát oživí špeciálnou schopnosťou. Nemusí sa tak stať, ak vaše telo protivník rozstrieľa. Povedzme však, že vás niekto oživil. Akonáhle to znovu schytáte, končíte definitívne, no od okamihu oživenia sa stávate závislými na vašom životodarcovi. Ak zomrie, začnete krvácať a máte možnosť buď prežívať pod stromami života alebo sa pokúsite urýchlene nájsť svojho parťáka a vdýchnuť mu život. Výrazne to mení taktiku hrania, ale to zrejme bližšie rozoberať netreba.