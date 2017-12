S internetom môžete ušetriť peniaze

I to najpomalšie internetové pripojenie vám môže pomôcť odľahčiť váš rodinný rozpočet. Stačí ak využijete jeho možnosti tak, aby ste ušetrili. Vyhľadá pre vás najnižšie ceny tovarov, ktoré kupujete. Poradí vám, kde sa dá najlacnejšie natankovať a môžete h

9. júl 2007 o 0:00 Milan Gigel

o použiť i na telefonovanie. Viete, kde nájsť bezplatnú pomoc? Pripravili sme pre vás praktický prehľad.

Akcie reťazcov pod palcom

Niekoho dokážu reklamné letáky v schránke nahnevať, inému pomôžu pri plánovaní nákupov. Na serveri www.zlacnene.sk je k dispozícii elektronický archív akciových ponúk najväčších obchodných reťazcov. Výhodou je, že si v nich môžete nielen zalistovať, ale využiť i funkciu vyhľadávania. Ak hľadáte čerstvé pečivo, bravčový bôčik alebo stojíte pred kúpou televízora, dozviete sa, v ktorom kamennom obchode ich kúpite najlacnejšie. Výhodou je, že výber môžete obmedziť na tie, ktoré sú vo vašom okolí.

Keď cena rozhoduje

Ak si dokážete pripustiť, že niektoré tovary nakúpite v kamennom obchode a iné si necháte dopraviť z internetových predajní, praktickým pomocníkom je server www.konzum.sk. Ponúka prehľadný katalóg aktuálnych ponúk doplnený o efektívne vyhľadávanie. Nemáte síce prehľad o tom, akú „bombastickú“ akciu na vás predajcovia pripravili, viete však bez problému vyhľadať najnižšie ceny tovarov každodennej spotreby.

Internetové nákupy s prehľadom

Zorientovať sa v cenách internetových obchodov môže byť niekedy problematické. Internet láme zemepisné bariéry a tak nezáleží na tom, či oslovíte obchod v Bratislave, alebo v Hornej Súči. Najdôležitejšie sú referencie, skúsenosti, profesionálnosť a hlavne ceny. Stránka www.najdicenu.sk sumarizuje na jednom mieste ponuky najväčších a najznámejších internetových obchodov. Firmy predávajúce cez internet poskytujú v digitálnej forme serveru cenníky, v ktorých sa môžete prehrabávať do ľubovôle.

Nákupy aj darčeky

Prehľadné hľadanie cien tovarov ponúka i www.zoznamtovaru.sk.

Niekedy dokáže prekvapiť ponukami malých internetových obchodov, inokedy zistíte že je praktický nástroj na nastavenie cenových limitov, ktorý vám pomôže pri vyhľadávaní darčekov, ktorých cena sa vmestí do vášho rozpočtu.

Jazdite lacnejšie

Ak váš rozpočet citlivo reaguje na výdavky za pohonné hmoty, potom by ste mali vedieť, že môžete tankovať tam, kde je najlacnejšie. Cenový monitor vám ušetrí čas a odošle vás na tú čerpaciu stanicu vo vašom okolí, ktorá je v danom momente najlacnejšia. Ceny pohonných hmôt môžete sledovať na serveri www.tankovanie.sk a na stránke www.natankuj.sk/?go=vyhladavanie.

Dovolenka „za babku“

I keď o lacné last-minute ponuky dovoleniek nie je núdza, je zrejmé že tí najšikovnejší dovolenkujú najlacnejšie. Ak sa vám nechce preklikávať desiatkami webov cestoviek a chcete mať najhorúcejšie ponuky na jedinom mieste, prelistujte si z času na čas katalóg na www.lastminute.sk. Možno sa vám rozžiaria oči a rozhodnete sa neplánovane odcestovať už zajtra ráno.

Letenky s úsporou

Mnohí tvrdia že letenky sú drahé a ich cena sa do rozpočtu rozhodne nevmestí. Je to pravda iba vtedy, ak sa riadite letovým poriadkom a nie cenou. Čím je rezervačný predstih väčší, tým je cena letenky nižšia. Zaujímavé ponuky za prijateľné ceny nájdete na www.pelikan.sk alebo na www.letenky.sk. Ceny môžu niekedy vyraziť dych.

Víkend na chate nikto neodmietne

Ak vám tento rok nezvýšil dostatok času pre cestovanie za dovolenkou, možno vás osloví víkendový pobyt na niektorej z chát a chalúp. Ceny môžu byť v letnom období v niektorých lokalitách extrémne nízke, obzvlášť na miestach, kde je najhlavnejšou atrakciou lyžovanie. Ponuky nájdete na www.limba.sk a vedieť by ste mali to, že nemusíte zostať iba na Slovensku.

Ušetrite na bankových poplatkoch

Všetky slovenské banky ponúkajú svojim klientom službu elektronického bankovníctva. Ak na vás každý mesiac čaká väčší počet platieb, mali by ste vedieť, že ak ich uskutočníte cez internet, poplatky budú nižšie. V niektorých bankách môžete bez návštevy pobočky odložiť nepotrebné peniaze z účtu na termínovaný vklad s vyšším úročením, niekde môžete dokonca i investovať.

Telefonovanie sa vyplatí

Ak máte rýchle pripojenie k internetu, môžete ho využiť i na to, aby ste pomocou neho telefonovali. Rôzne softvéry umožňujú bezplatné telefonovanie medzi dvojicou počítačov, niektoré vám umožnia po obmedzenú dobu telefonovať na pevné linky do rôznych krajín. Najdôležitejšie je však vedieť, že telefonovanie do cudziny je cez internet neraz lacnejšie ako pri použití pevnej linky či mobilu. Ak si predplatíte kredit, môžete za dobré ceny telefonovať do cudziny bez obmedzenia. Odrazovým mostíkom môže byť www.skype.com či www.calltronic.sk.