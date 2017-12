Zvládnite Gmail ľavou zadnou

I keď je obsluha elektronickej pošty pomocou rozhrania Gmail jednoduchá a nenáročná, vždy sa nájdu drobnosti, ktoré dokážu uľahčiť život. Ak sa pre vás táto služba stala nástrojom pre každodennú komunikáciu, mali by ste ju využiť naplno. Pripravili sme pr

8. júl 2007 o 10:30 Milan Gigel

e vás niekoľko tipov, trikov a rád, ktoré vám pomôžu zahodiť starosti za hlavu.

Bodky môžu byť v adrese kdekoľvek

Google spracováva e-mailové adresy tak, že z názvov vypúšťa všetky body. Znamená to, že ich môžete používať nielen na sprehľadnenie svojej adresy, ale i na to, aby ste dokázali zistiť, kto posúva vašu e-mailovú adresu ďalším ľuďom i napriek tomu, že ste žiadali diskrétnosť. Pre Google je ferkomrkvicka@gmail.com , ferko.mrkvicka@gmail.com a f.e.r.k.o.mrkvicka@gmail.com stále tá istá e-mailová adresa.

Virtuálne adresy hračkou

Pomocou znaku + je možné vyrábať z jediného Gmail účtu stovky ďalších aliasov, takže sa pomocou pravidiel budete môcť lepšie vysporiadať s triedením pošty a blokovaním spamu. Ak je vaša e-mailová adresa ferko.mrkvicka@gmail.com , nespravíte chybu, ak v registračnom formulári servera vyplníte adresu v tvare ferko.mrkvicka+forum.server@gmail.com

Klávesové skratky sú na nezaplatenie

Ak sa pre vás stal Gmail hlavným komunikačným prostriedkom, potom nastal najvyšší čas, aby ste si aktivovali a osvojili klávesové skratky pre bezproblémové ovládanie. Zrýchlené ovládanie aktivujete v ponuke Nastavenia/Všeobecné/Klávesové Skratky . Tlačidlo „c “ vytvorí novú správu, „r “ odpoveď, „f “ preposlanie, „/ “ aktivuje vyhľadávanie, „s “ označí správu ako obľúbenú a „! “ ju pošle do priečinka so spamom. Horšie je to s mazaním správ. Tlačidlo „# “ na slovenskej klávesnici nemáme a kombinácia AltGr+x je nefunkčná. Tu sa klikania nezbavíte.

Všetky e-maily na jednom mieste

Google sa dokáže postarať o to, aby ste so svojimi ostatnými e-mailovými kontami nemuseli strácať čas. Je vybavený nástrojom, ktorý bude pomocou protokolu POP3 poštu sťahovať odkiaľkoľvek. Stiahnuté správy sa následne zobrazia v priečinku došlej pošty. Túto službu je možné aktivovať v ponuke Nastavenia/Účty , potrebné však je, aby ste si vopred aktivovali zobrazenie v anglickom jazyku. Ak chcete z Gmailu odosielať správy pod identitou sťahovaných účtov, nezabudnite si v položke Nastavenia/Účty/Posielať správy ako vytvoriť potrebnú identitu.

Čítajte správy na mobile

Gmail ponúka dve možnosti, ako sa k svojim správam dostať pomocou mobilu. K dispozícii je webové rozhranie na adrese http://m.gmail.com, nechýba ani Java aplikácia dostupná na adrese http://www.gmail.com/app, ktorá je rýchlejšia a prenáša pri komunikácii menej dát. Výhodou je, že nemusíte na klávesnici prácne vyťukávať e-mailové adresy, všetky sa preberú z adresára. Java aplikáciu oceníte obzvlášť v prípade, ak sa ocitnete s roamingom v cudzine.

Nové e-maily zaklopú na dvere

Prehľad o novej pošte nemusíte stratiť iba preto, že pre jej čítanie používate webový prehliadač. Po nainštalovaní softvéru Gmail Notifier, ktorý nájdete na stránke http://toolbar.google.com/gmail-helper/notifier_windows.html, vás na nové správy bude vždy upozorňovať akustický signál. Kontrola nových správ funguje i v prípade, že máte okno webového prehliadača zavreté. Ak ste si vo Windows obľúbili oznamovanie počtu nových správ na prihlasovacej obrazovke, môžete siahnuť po alternatíve Gtray, ktorú nájdete na stránke http://torrez.us/archives/2004/05/23/272.

Záloha pre každý prípad

Môže sa stať, že nenávratne zmažete dôležitú správu, môže sa stať i to, že bude mať Google technické problémy, ktoré dočasne zamezdia dostupnosť e-mailov.

Existuje však spôsob, ako zálohovať na serveroch Google všetky správy, ktoré dorazia do vašej poštovej schránky. Ak si na www.googlegroups.com vytvoríte privátne fórum a nastavíte v účte preposielanie kópií všetkých e-mailov práve sem, budete mať možnosť prečítať si ich i v prípade, ak hlavná služba nefunguje.

Zahoďte "odpadky" za hlavu

Čím menej správ sa dostane do priečinka došlej pošty, tým menej vás bude Gmail obťažovať pri práci a zábave. Ak sa na vás nezastaviteľne rútia príspevky z internetových diskusií, cenníky, ponuky, elektronické spravodaje a ďalšie nezaujímavé správy, ktorých zasielanie neviete zrušiť, kliknite na funkciu Vytvoriť Filter vpravo od vyhľadávacieho boxu a nastavte pravidlo na automatické zaradenie správy od odosielateľa či s určeným predmetom do priečinka Kôš. Výhodou je, že po vyplnení pravidiel máte k dispozícii náhľad správ, ktoré podmienke vyhovujú a môžete zariadiť, aby boli presunuté do koša i tie, ktoré už existujú.

Naučte sa používať hviezdičky

Jediným kliknutím alebo stlačením tlačidla „s “ je možné nastaviť k správe príznak, ktorý uľahčí jej vyhľadanie v budúcnosti. Môžete si značiť e-maily, ktoré je potrebné vybaviť, môžete si týmto spôsobom označovať správy, o ktorých si myslíte, že by ste ich v budúcnosti už nenašli. Prístup k „označkovaným“ e-mailom je jednoduchý – otvorte priečinok S Hviezdičkou . Ak ste sa rozhodli označiť si správy, ktoré treba vybaviť, nezabudnite ich po vybavení aj odznačiť.

Značky v záplave napovedia

Ak čítate správy v roamingu na mobile, alebo máte príliš pomalé pripojenie, jednoduchým trikom dokážete odlíšiť správy ktoré sú adresované iba vám od tých, ktoré majú viac prijímateľov alebo pochádzajú z distribučných listov. Stačí ak aktivujete položku Nastavenia/Všeobecné/Osobné Indikátory a budete si pri správach všímať symboly > a >> .

Dokumenty priamo v prehliadači

Výhodou Gmailu je, že dokáže prehliadať väčšinu dokumentových formátov bez toho, aby ste museli mať nainštalované aplikácie pre prácu s nimi.

Poradí si s textami, tabuľkami i prezentáciami, takže i na mobile alebo v PDA budete vedieť, čo sa skrýva vo wordovskej prílohe. Výhodou je malý objem prenesených dát a pohotový prístup k dátam.

Zmažte nepotrebné prílohy

I keď ponúka Gmail pre schránku mnoho priestoru, časom sa môže úložisko zapĺňať. Možno i preto, že e-mailom odosielate množstvo príloh, ktoré po odoslaní nepotrebujete. Aby ste ich dokázali rýchlo a s prehľadom vymazať, stačí ak nastavíte pri zobrazení správ správny filter. Do vyhľadávacieho boxu vpíšte reťazec „in:sent has:attachment “ a pred vašimi očami sa vyrolujú všetky odoslané správy, ktoré obsahujú prílohu. Mazanie je už potom hračkou.

Ukryte správy do archívu

Google je vybavený nástrojom, ktorý zruší z priečinka došlej správy e-mail bez toho, aby ste ho stratili. Ak vám niektorá zo správ prekáža vo výhľade a v triedení pošty, avšak nechcete o jej obsah prísť, kliknite na tlačidlo Archive . Postará sa o to, aby správa zmizla z dohľadu. Naďalej ju však budete môcť vidieť v priečinku Všetky Správy a zobrazovať sa bude aj vo výsledkoch vyhľadávania.

Neprečítané správy na dlani

Niekedy sa stáva, že sa staršie neprečítané správy skryjú pred vašim zrakom a vedľa priečinka došlej pošty vám svieti číslo i napriek tomu, že márne hľadáte správy, ktoré ste ešte nevideli. Ich hľadanie môže byť v bohatom archíve problémom. Stačí však iba do políčka vyhľadávača napísať reťazec „label:unread “ a zobrazia sa pred vami. Dlhov minulosti sa zbavíte niekoľkými kliknutiami.