So svetelnou pištoľou na hordy protivníkov

7. júl 2007 o 14:04 Ján Kordoš

Hlavným ťahúňom však zostáva klasická arkáda, kde najdôležitejšiu úlohu zohráva svetelná pištoľ GunCom 3 (s plnou podporou HD i SD televízorov), ktorou hru ovládate. Okrem spúšte obsahuje aj šesticu tlačidiel na predvolené funkcie ako napríklad možnosť zmeny zbrane. Tých budete mať k dispozícii síce len štyri, ale v tomto type hier to úplne postačí. Štandardnú pištoľ môže vystriedať brokovnica alebo automat. Aby však nebolo hranie príliš opakujúce sa, pribudli niektoré zásadné prvky. V niektorých momentoch, kedy sa musíte brániť obrovskej presile, sa objaví možnosť posunu pohľadu do strany, ktorý vykonáte pohybom zameriavača do daného smeru. Týmto spôsobom sa ubránite nájazdom nepriateľov z dvoch rôznych smerov a netreba pripomínať, že adrenalín v podobných momentoch stúpa do nebeských výšin. Keďže beží na Time Crisis 4 na novom hardévri, netreba sa príliš obávať o grafickú stránku. Hoci pôsobí až príliš komixovo, správne zapadá do konceptu absurdného strieľania do stoviek živých terčov. Prvoradá bude totiž rýchlosť. Môžete sa na to pozerať akokoľvek, no niekedy je skutočne oslobodzujúce vrátiť sa v čase späť a trochu vypnúť.

Zdroj: IGN, PR