Colin McRae DiRT - viac než zmena názvu

Nový Colin prináša do zabehnutých kolají série, okrem nového názvu, viacero výrazných zmien. Neobmedzuje sa už iba na rally, ale ponúka množstvo nových súťaží a s nimi spojené nové typy vozidiel. Všetko zaobaľuje do nádherného a poriadne náročného next-ge

6. júl 2007 o 12:12 Boris Kudlač

GRAFIKA 10 / 10

Tak ako v intre to bohužiaľ počas hrania nevyzerá, grafika je však na špičkovej úrovni a nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že sa jedná o najkrajšiu závodnú hru na PC. Vlastný Neon engine, ktorý hru poháňa toho zvláda naozaj veľa. Výborné je hlavne nasvietenie celej scény, vďaka čomu pôsobí vysoko realisticky. Čo realističnosti ale príliš nepridáva je všadeprítomný bloom efekt. Každá časť na obrazovke žiari a niekedy to scénu príliš presvecuje. Ďalšou päsťou na oko je lesk na cestách, a to nielen na asfaltkách (mimochodom, tie sú takmer na celých úsekoch naozaj mokré), ale aj cestách lesných, čo už mi pripadalo trochu podivnejšie. Okrem tohto však toho nie je mnoho čo vytýkať. Na ultra detailoch vyzerá auto fotorealisticky, motion blur pri väčších rýchlostiach odvádza svoju prácu perfektne a okolie trate je tiež na veľmi slušnej úrovni. Tráva je poriadne hustá, občas sa objaví nejaký plot z drevenných kolíkov, samozrejme zničiteľný, ale čo ma prekvapilo bolo ohýbanie zvodidiel. Neviem, prečo to v žiadnej predchádzajúcej hre nebolo (a doteraz mi to vlastne ani nechýbalo), ale nárazy teraz vyzerajú oveľa uveriteľnejšie. Rozbije sa nielen auto, ale sa po zrážke aj ohnú na danom mieste zvodidlá, všade lieta sklo a particle efektami sa nešetrí.

INTERFACE 7 / 10

Dostávame sa k tej naproblematickejšej stránke hry, a tou je ovládanie. Najprv som si myslel, že sa auto na trati absolútne nedá skrotiť a že niekto v Codemasters urobil v ovládaní poriadny prešlap. Auto lietalo po trati ako si zachcelo a cítil som sa ako keď za volant zasadne 3 ročné dieťa. Ako sa ale neskôr ukáže, nedopadlo ovládanie až tak zle, je treba si naň jednoducho zvyknúť, čo ale práve jednoduché nebude a mohlo by to viacerých hráčov odradiť už na úplnom začiatku. S volantom ide všetko jednoduchšie, zvládnuť sa to nakoniec dá aj na klávesnici. Aj tak je ale rally najťažšou disciplínou spomedzi všetkých druhov závodov, práve preto, že najviac závisí na presnom ovládaní auta. Trafiť sa do zákruty na rýchlosti akú hlási spolujazdec je niekedy takmer nemožné. Chce to veľa cviku. Pritom ovládanie nie je určite realistické, jedná sa iba o taký zvláštny druh arkády.

Čo sa týka užívateľského rozhrania, séria vždy vynikala štýlovým a svojským prístupom k tvorbe menu, a inak tomu nie je ani pri novom Colinovi. Ponuka menu je trojrozmerná a všetko “listovanie” v nej prebieha v priestore. Na mňa určite zapôsobilo veľmi kladne. Zatiaľ som nič podobné v hre nevidel. Aj keď neobsahuje nejaké úžasné nápady na zľahčenie orientácie alebo lepšiu prístupnosť, je normálne použiteľné, má svoje klady aj zápory. Čerešničkou na torte je ešte zobrazovanie rôznych štatistík (priemerné umiestnenie, priemerná rýchlosť, počet odomknutých aút, najdlhší skok, nájdlhší úsek bez nehody,...) počas loadovania závodu, čo výrazne skráti nudné čakanie.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Vďaka dobrému systému kariéry je hrateľnosť veľmi svižná a vy jazdíte jedny preteky za druhými, pričom si vždy môžete vybrať, na čo máte práve chuť. Keď sa tak po dvoch hodinkách zastavíte, máte pocit akoby ubehlo pár minút. Plynulosti prechodu kariérov napomáha aj možnosť zvoliť si vždy obtiažnosť daného závodu, takže by sa vám nemalo stávať, že sa nebudete vedieť pohnúť na vyšší stupeň pyramídy. Peňazí je taktiež dosť, odpadá tak nutnosť opakovane absolvovať závody iba kvôli finančnej odmene, čo bol dosť nepríjemý neduh napr. pri Xpand Rally. Niektoré vozy dostanete aj za odmenu, čiže aj takto sa dá ušetriť. Preteky v kariére pozostávajú väčšinou z pár kôl (na začiatku 1-3), postupne sa však počet kôl zvyšuje a napr. rally obsahuje viacej rýchlostných skúšok, medzi ktorými je možno (a často aj nutno) opraviť auto alebo pomeniť nastavenie.

Ako najzábavnejšie mi prišli Crossover podujatia, špeciálne závody v rally, kedy dvaja jazdci súperia bok po boku, každý na svojej časti trati. Tie sa v polovici závodu prekrížia, čím si jazdci vlastne vymenia pozície. Obtiažnosťou síce patria k tomu ťažšiemu, ale nie je to nič nezvládnuteľného.

Na druhé miesto by som zaradil CORR (Championship Off Road Racing). Jazdí sa s 4x4 špeciálmi, väčšinou na viacero kôl na kratších off-road okruhoch, s 5 protivníkmi. Závody občas pripomínajú deštrukčné derby alebo Flatout. Nikto nikomu nič nedaruje a plechy lietajú vzduchom. Trate majú svoje širšie aj užšie miesta, kde sa to melie najviac. Kľudne môžete využiť špinavé taktiky vytláčania a blokovania, tresty vám tu nehrozia, čo vlastne platí aj pre ostatné závody. Jediný postih, ktorým môžete byť “odmenený”, je reset za nedovolené skrátenie si trate. Nie je vždy jasné, kde je hranica pravidiel, niekedy sa podarí prejazd skratkou aj bez tejto újmy.

Na stupnici zábavnosti nasledujú Rally Raid závody. Jedná sa o dlhšie trate zasdené do púštneho prostredia s menším počtom kôl. Jazdíte tu proti viacerým protivníkom a zmestiť sa niekedy na trať býva docela problém. Najmä ak jazdíte s nákladiakmi. O to väčšia je to potom zábava.

Závody do vrchu (Hill Climb) sú podobné rýchlostným skúškam rally, jazdí sa však, prekvapivo, výhradne do kopca. Z aút sa v tomto móde využívajú všetky rally vozy, aj keď zajazdiť si takúto trať s nákladiakom by tiež malo svoje kúzlo.

Nakoniec Rally. Aj keď by sa malo jednať o primárny mód jazdenia v Colinovi a hráči si asi takúto hru kvôli nemu kupujú, nemyslím, že je práve tým najzábavnejším. Možno mi rally iba nesadlo, ale oveľa viac som si užíval ostatné druhy závodenia. Istý podiel má na tom aj obtiažnosť, ktorá je oproti iným podujatiam vyššia. To, čo jazdíte na okruhových závodoch, vám rozhodne na rally stačiť nebude. Osobne som tieto typy závodov v kariére vynechával. Komu by však šlo hlavne o túto časť hry, doporučujem zahrať si mód hry Championship. Ten v sebe obnáša všetko to, na čo sme boli zvyknutí z minulých dielov.

MULTIPLAYER 3 / 10

To čo je v novom Colinovi pod položkou multiplayer by som tak ani nenazýval. Jedná sa iba o akúsi nahrážku hry proti ostatným hráčom, pričom na trati sa s nimi nikdy nestretnete, porovnávajú sa iba časy. Je to dosť nepochopiteľné, keďže okruhové off-road závody by mohli byť so živími hráčmi celkom dobrou zábavou. Nájdete tu iba typy podujatí, pri ktorých ste na trati sám, čo sa do multiplayeru naozaj hodí. Niekto tu niečo nestihol do termínu dorobiť.

ZVUKY 7 / 10



HUDBA 8 / 10

Hudba sa na rozdiel od zvukov vydarila. Hlavná zvučka v menu je chytlavá a zapáčila sa na prvé počutie. Hudba znie iba v menu, alebo ešte pri replayoch, to je však úplne normálne. Jedná sa o elektroniku, väčšinou tanečného charakteru.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

AI súperov nijak neoslní, ani výrazne nesklame, jednoducho je priemerná. Občas sa vás snažia vytlačiť, ale nijakú výraznú spoluprácu som nepostrehol. Na nižších úrovniach obtiažností jazdia pomaly, hlavne v ostrých zákrutách spomaľujú až príliš, pričom vy ich prefrčíte efektným šmykom. Od zvolenej obtiažnosti, ktorá sa nevolí na začiatku hry, ale pre každý jednotlivý závod, závisí ešte miera poškodenia a skutočnosť, či je možné auto počas závodov úplne zničiť. Niekedy postačí jeden nepríjemne umiestnený strom a vaša púť sa rýchlo končí. Ako som už spomínal, rally patrí medzi to najťažšie, čo hra ponúka. Ostatné disciplíny sa dajú zvládnuť na strednej obtiažnosti bez väčšej námahy. K tomu prispieva aj fakt, že závody stačí dokončiť iba na pódiovom umiestnení.