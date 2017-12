Reklamácie akciových mobilných telefónov sa od 1. júla skomplikovali

Mobilní operátori skomplikovali reklamácie mobilných telefónov a dátových zariadení pre ľudí, ktorí získali akciový telefón od známeho či rodinného príslušníka.

9. júl 2007 o 10:30 Ivan Kahanec

Mobilní operátori skomplikoval reklamácie mobilných telefónov a dátových zariadení pre ľudí, ktorí získali akciový telefón od známeho či rodinného príslušníka. Od 1. júla totiž môže mobilný telefón alebo dátové zariadenie reklamovať len zákazník, ktorý si dané zariadenie zakúpil, resp. osoba so splnomocnením na zastupovanie overené notárom. Telefón teda nemôže reklamovať napríklad príbuzný či priateľ kupcu. Na zmenu podmienok nás upozornil čitateľ.

"V zmysle zákona si môže práva zo zodpovednosti za vady predanej veci uplatňovať účastník záväzkového vzťahu, teda kupujúci, ktorému taktiež platí právo na výmenu alebo vrátenie kúpnej ceny. Toto právo v zmysle zákona nemá osoba, ktorá nie je účastníkom záväzkového vzťahu," povedal hovorca Orangeu Peter Tóth.

Okrem toho nie je už možné reklamovať zariadenie inde, ako v značkových predajniach operátorov. Doteraz pritom bolo možné uplatniť si reklamáciu v rámci záruky aj priamo v autorizovanom servise. Tóth to vysvetľuje tým, že ak by bolo nutné napríklad stornovať dodatok ku zmluve o pripojení, alebo vymeniť vadný telefón za nový, musel by to spraviť autorizovaný servis. S ním však účasník nemá uzatvorenú zmluvu, hovorí Tóth.

Platenú opravu mimo záruky môže aktuálny majiteľ telefónu naďalej riešiť priamo v servise.

Na vyjadrenia T-Mobilu od piatka čakáme.