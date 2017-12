Brother chce v tomto roku vyrobiť 400 tis. tonerových kaziet

Spoločnosť Brother Industries (Slovakia) s.r.o. v areáli bývalej Krupinskej mliekarne oficiálne otvorila svoj závod na výrobu nových a recyklovaných tonerov do laserových zariadení. So samotnou výrobou v závode však začala už v apríli tohto roka s jednou

6. júl 2007 o 11:30 (sita)

výrobnou linkou a 20 zamestnancami.

Ako ďalej informoval riaditeľ závodu Frank Pipkin, v súčasnosti pri dvoch linkách pracuje 40 ľudí, do konca roka by to mala byť rovná stovka a pribudnúť majú ďalšie štyri linky. Cieľom pre rok 2007 je vyrobiť 400 tis. nových a recyklovaných tonerových kaziet, v budúcom roku sa má produkcia zdvojnásobiť na 800 tis. kusov.

V súčasnosti predstavujú 30 % produkcie nové a 70 % recyklované kazety. Plánom zakladateľskej Brother Group (BG) je vytvoriť z krupinskej továrne najväčšie recyklačné centrum v Európe. F. Pipkin dodal, že veľká časť priestorov v Krupine zatiaľ zostane nevyužitá, pripravená na ďalšie potenciálne rozširovanie výroby v budúcnosti. To bude záležať na úspechu súčasnej investície a situácie na trhu.

Prvé európske recyklačné centrum BG otvorili v meste Wraxham vo Veľkej Británii v roku 2004. Rozhodnutie postaviť ďalšiu podobnú prevádzku v strednej Európe prišlo s predpokladom rastúceho objemu vyzbieraných použitých tonerových kaziet a očakávaním postupného presadzovania sa značky na európskom trhu. V hre bolo niekoľko miest, konečný súboj s lokalitou v Poľsku nakoniec vyhrala slovenská Krupina.

Brother Industries (Slovakia) s.r.o. vznikla 28. júla 2006 so základným imaním 114 mil. Sk ako dcérska spoločnosť britskej Brother Industries (UK) Ltd. Tá je dcérou Brother Group (BG), celosvetovo pôsobiaceho výrobcu tlačiarenských a multifunkčných zariadení, strojov a domácich spotrebičov.

BG dosiahla vo finančnom roku, končiacom sa v marci 2007, čisté tržby vo výške 3,6 mld. eur a zamestnávala 23 346 ľudí v 19 výrobných a 41 predajných prevádzkach, rozmiestnených v 38 krajinách a územiach. Hlavným výrobným segmentom BG sú laserové, atramentové a termotlačiarenské produkty (70,7 %), okrem nich firma pôsobí na trhu strojných zariadení (11,2 %), domácich spotrebičov (6,1 %) a ďalších produktov (12 %).