Cez mobilnú sieť O2 možno telefonovať

Hoci Telefónica O2 doteraz tvrdila, že na vlastnú sieť začne prechádzať až na jeseň, dnes sme náhodou zistili, že sa do siete O2 už dá pripojiť.

4. júl 2007 o 16:25 Ivan Kahanec

Hoci Telefónica O2 doteraz tvrdila, že na vlastnú mobilnú sieť začne prechádzať až na jeseň tak, ako jej to ukladá povolenie na prevádzku siete, dnes sme zistili, že sa do siete O2 už dá pripojiť. Prihlásiť do siete sa nám podarilo v centre Bratislavy.

Po zvolení ručného výberu siete so SIM kartou O2 našiel telefón okrem siete Orangeu, T-Mobilu, rakúskych operátorov ONE a T-Mobile aj sieť O2-SK. Do siete sa nám podarilo prihlásiť, uskutočniť hovor a odoslať SMS správu. Tá prišla na telefónne číslo Orangeu takmer okamžite.

Pozn.: Pri testovaní siete sme využili v súčasnosti testovaný telefón.

Sieť O2 je zatiaľ len v testovacej prevádzke. Mobilný telefón prihlásený v sieti O2 v jednom momente stratil signál a po niekoľkých minútach sa prihlásil do siete T-Mobilu. So spoločnosťou T-Mobile má O2 dohodnutý národný roaming, v rámci ktorého má O2 pokrytie na celom Slovensku. Do siete O2 sa nám podarilo po chvíli opäť prihlásiť.

Reakciu O2 sa nám zatiaľ nepodarilo získať.