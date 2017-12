Hra: Druhá svetová vojna v roku 1946

Rok uvedený v titulku naozaj nie je omylom. To sa iba autori známeho herného simulátora lietadiel z druhej svetovej vojny IL-2 Sturmovik pokúsili o malú fikciu. Čo ak by vojna pokračovala ešte v roku 1946 a na nebi by sa naháňali všetky tie prototypy prúd

4. júl 2007 o 0:00 Michal Gardian

ových a raketových lietadiel? To si budete môcť dokonale skúsiť a v jednom balení zároveň dostanete aj všetky predchádzajúce diely tejto preslávenej hry. Vývojári si na nás prichystali 32 nových pilotovateľných strojov, s ktorými si môžeme zalietať aj nad novými bojiskami napríklad v okolí Kyjeva alebo Manchurie. Medzi novými lietadlami sa objavuje napríklad MiG-9, IL-10 či AR-234 a hromada ďalších exkluzívnych strojov väčšinou z kategórie zázračných zbraní. Nové kampane obsahujú zaujímavo zostavené a dostatočne náročné misie, ktoré sa často zameriavajú aj na pozemné ciele. Tých pribudlo požehnane a výraznejšie zapadajú do celkovej taktiky vedenia vzdušnej vojny. Celý koncept je tak podstatne zábavnejší ako v predošlej časti, ale stále zostáva trochu suchý a neprístupný „víkendovým hráčom". Nekonečné debaty sa vedú aj o (ne)relistickosti tejto hry. Hneď si však treba uvedomiť, že naozaj ide iba o simulátor - hru a nie trenažér za milióny korún. Jeho úlohou je vás zábavne vtiahnuť do vzdušných bojov a taktiky, a to robí pekelne dobre. A podľa zvolenej obťažnosti aj dostatočne ,,reálne" s verným letovým modelom, fungovaním zbraňových systémov či poškodením. Absenciu reálneho počasia, turbulencií, interaktívneho kokpitu či ďalších „vedľajších" faktorov je nutné tolerovať. Spolu so zastaranou grafikou sú to jediné kazy na inak skvelom dielku. Technologicky stojí na obstarožných techno­ló­g­­iách­, ale to poteší aspoň majiteľov slabších počítačov. Aj s chybičkami je IL-Sturmovik: 1946 je prakticky nutnosťou pre každého, kto to myslí s lietaním na PC vážne. Nežiada veľa, ale ponúka mnoho zábavy v balení, ktoré vám vydrží naozaj dlho. www.il2sturmovik.com