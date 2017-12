Muži sú prasce, čo vám potvrdí každá feministka. Vysedávajú v baroch, esemeskujú manželkám, že sa zdržia v práci, a pritom vrhajú pohľady na slečny.

4. júl 2007 o 0:00 Miloš Čermák

Feministky by potešilo, že presne takto vykreslila mužov jedna americká reklama. Aké kúzlo urobí zo svine pohľadného muža? Stačí si v automate na záchodoch kúpiť kondóm. Unudené slečny sa zrazu premenia na vzrušené dračice. Hádate správne – ide o reklamu na kondómy. Šot vzbudil rozporuplné reakcie.

Nepáči sa citlivým mužom, ktorí tvrdia, že opačne by to nešlo: len si predstavte bar plný sliepok, ktoré sa premenia na atraktívne blondíny po zobnutí antikoncepcie. Ale výhrady majú aj výrobcovia mobilov, pretože tie majú v reklame významnú úlohu. Prasiatka v bare do nich spokojne chrochtajú alebo esemeskujú. Je azda na mobiloch niečo prasačie?

Kritikov potešilo, že šot odmietli hneď dve veľké televízie. Dôvodom je však iný fakt – že reklama nepropaguje kondóm ako prostriedok bezpečného sexu, ale sexu bez rizika otehotnenia. To v puritánskej Amerike nie je dosť politicky korektné.

Pre priaznivcov technológií môže byť satisfakciou, že mobily nad kondómami vyhrali vojnu o vrecko. Áno, reč je o malom vrecku v rifliach, o ktorom mi v detstve hovorili, že je na mince. Až spolužiaci ma poučili, že do neho patrí kondóm. Vlastne patril. Slávna firma Levi Strauss uvedie na jeseň vlastnú značku mobilov. Parametre ešte nie sú známe, ale jedno je isté: budú pasovať do vrecka.