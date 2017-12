Nokia 3109 classic: od zamestnávateľa zamestnancovi, alebo vhodný firemný telefón

Výrobcovia mobilných telefónov z času na čas odpovedia na potreby firiem pre zamestnancov, ktorí nemsú v práci fotiť tajné návrhy napríklad mobilov.

4. júl 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Nie raz sa stalo, že z laboratórií známych firiem unikli fotografie nových produktov. Výrobcovia mobilných telefónov z času na čas odpovedia na tieto potreby a predstavia mobil bez fotoaparátu. Jedným z nich je aj Nokia 3109 classic.

Dizajn, displej a klávesnica

Nokia 3109 classic je telefón klasickej konštrukcie. Pôsobí však väčší, ako v skutočnosti je, čo je spôsobené tým, že je vysoký. Jeho rozmery sú 108,5 x 45,7 x 15,6 milimetra a hmotnosť 89 gramov. Na svoju veľkosť je teda pomerne ľahký. Celé telo prístroja tvorí plast. Testovaný telefón bol v decentnej svetlo- a tmavo-sivej farebnej kombinácii.

Na prednej strane je 1,8-palcový displej a klávesnica. Displej však mohol byť väčší, okolo neho totiž na to priestor je. Zrejme však chcela Nokia znížiť cenu prístroja a tak zvolila nie práve špičkový displej s malými rozmermi. Jeho rozlíšenie je 128 x 160 bodov a zobrazí 262-tisíc farieb. Štandardom je dnes rozlíšenie 176 x 220 bodov a nastupuje éra QVGA displejov (240 x 320 bodov). Je teda trochu škoda, že má displej také nízke rozlíšenie. Obraz nie je potom taký jemný a je vidieť jednotlivé body. Na slnku je pomerne dobre čitateľný.

Klávesnici nemáme čo vytknúť. Jednotlivé tlačidlá sú veľké a majú primeraný zdvih. Sú však trochu tuhšie, ako sme zvyknutí.

Na pravej bočnej strane je len dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora. Na opačnej strane je umiestnený infraport. Tradične na hornej strane je tlačidlo na zapnutie prístroja. Na spodnej strane je konektor nabíjačky, miniUSB a 2,5 mm jack na pripojenie slúchadiel. Na zadnej strane je len kryt batérie a mriežka reproduktora pre hlasitý odposluch.

Dielenské spracovanie telefónu je veľmi dobré a telefón pôsobí pevne. Poteší napríklad aj gumová vypchávka na vnútornej strane krytu batérie. Vďaka nej sa kryt neprehýba a nevŕzga. Povrch telefónu je príjemný na dotyk.

Ovládanie

Ovládanie 3109 classic je rovnaké, ako pri iných Nokiách. Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s veľkým potvrdzovacím tlačidlom uprostred. Okolo neho je dvojica kontextových kláves a dvojica tlačidiel na prijatie a odmietnutie hovoru. Aj ovládacie tlačidlá sú dostatočne veľké a majú primeraný zdvih. Rovnako však ako alfanumerické klávesy, aj ovládacie sú príliš tuhé.

Menu a operačný systém telefónu

Podobne ako všetky nové modely telefónov z Nokie, aj 3109 classic má aktívny desktop. Tvorí ho rad štyroch ikon, pole pre multimediálny prehrávač a pole pre kalendár. Menu telefónu tvorí matica jedenástich ikon, naraz je však na displeji vidieť len deväť z nich. Hlavné menu sa môže zobraziť aj ako zoznam. Jednotlivé ikony sa neanimujú ani nezväčšujú. Ďalšie submenu sú vo forme zoznamu. Na začiatku každého riadku je pritom ikona.

Pohyb v menu je pomerne rýchly.

Funkcie

Telefón má základný balík funkcií. Má kalendár, budík, zoznam úloh, poznámky, kalkulačku, stopky a časovač. Medzi java aplikáciami sú ešte svetové hodiny a Yahoo! Go. Chýba možnosť otvárať dokumenty doc, xls, ppt či pdf. V telefóne sú aj java hry - Snake III, Soccer 3D a Sudoku. Medzi funkciami je aj Push-to-talk. Túto službu ponúka na Slovensku len T-Mobile. Telefón podporuje javu vo verzii MIDP 2.0 a Flash lite 2.0 na prehliadanie animácií Adobe flash.

Telefónny adresár

Do telefónneho adresára vojde 2000 viacpoložkových kontaktov. Adresár možno synchronizovať s počítačom. Pri vyhľadávaní sa po napísaní písmena zobrazia zodpovedajúce mená. Keď žiadne nevyhovuje, zobrazí sa prázdny zoznam.

Správy

Z telefónu možno okrem SMS a MMS správ posielať aj e-maily. E-mailový klient je len ako java aplikácia, no podporuje posielanie aj prijímanie príloh.

V editore písania správ sa pri písaní odpočítava počet napísaných znakov a aj počet správ, do ktorých sa text rozdelí. Tvorba MMS správ je jednoduchá. V editore sa zobrazia tri polia, do ktorých možno zadať text, video, fotku či zvuk. V MMS správe možno poslať aj vizitku alebo poznámku z kalendára. Maximálna veľkosť MMS správy je 300 kilobajtov.

Pri písaní textu je k dispozícii prediktívny slovník T9.

Multimédia

Nokia 3109 classic nie je multimediálny telefón. Má však vstavaný hudobný a video prehrávač. Poradia si s hudobnými formátmi MP3, MIDI, AAC, AAC+, eAAC+ a WMA a s video formátmi MP4, H.263, H.264 a 3GPP. Video možno prehrávať aj na celej obrazovke. Pri prehrávaní hudby možno využiť ekvalizér, ktorým možno mierne vylepšiť reprodukovaný zvuk, a rozšírenie sterea. V telefóne je uložených niekoľko nastavení ekvalizéru, pričom si ich možno upravovať.

Telefón dokáže aj nahrávať, maximálna dĺžka jednej nahrávky je jedna hodina.

Telefón nemá FM rádio ani fotoaparát.

Dáta a pamäť

Na pripojenie telefónu k internetu je k dispozícii GPRS a EDGE triedy 10. Okrem toho sa možno pripojiť aj staršími technológiami CSD a HSCSD, ide o tradičné vytáčané pripojenie. Na kratšie vzdialenosti možno dáta prenášať cez infraport alebo bluetooth. Telefón možno synchronizovať s počítačom aj so vzdialeným serverom.

V telefóne je 32 megabajtov pamäte, z ktorých má užívateľ k dispozícii cca 8,5 megabajtu. Túto pamäť však možno rozšíriť pamäťovými kartami typu microSD až do veľkosti 2 gigabajty. Pamäťová karta je uložená pod batériou a teda ju nie je možné vymieňať počas behu prístroja.

Batéria

Čím sa môže Nokia 3109 classic chváliť je batéria a jej výdrž. Batéria je typu Li-Ion a má kapacitu 1020 mAh. Pri tejto kapacite vydrží v pohotovostnom režime aj päť dní v závislosti od využívania telefónu. Výrobca udáva maximálnu výdrž na úrovni 16 dní, respektíve 4 hodiny hovoru.

Celkové hodnotenie

Nokia 3109 classic je jednoduchý telefón bez fotoaparátu, ktorý je určený najmä pre firemných klientov. Práve absencia fotoaparátu totiž umožňuje používať ho aj na miestach, kde sa nesmie fotiť - v laboratóriách napríklad. Navyše sa dá očakávať, že tento telefón nebude patriť k najdrahším, práve naopak. Po funkčnej stránke ponúka súčasný nižší priemer. Má e-mail či hudobný prehrávač s podporou pamäťových kariet.