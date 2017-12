Fanatik internetu sa premenoval na svoju webovú stránku

11. apr 2001 o 0:09 TASR

Jeruzalem 10. apríla (TASR) - Do krajnosti zašiel s láskou k internetu 25-ročný Izraelčan Tomer Krissi, keď si za nové priezvisko zvolil svoju webovú stránku. Píše o tom dnešný izraelský denník Maariv.

Mladý zamestnanec izraelskej technologickej spoločnosti je akiste prvou osobou na svete ktorá sa volá ".com" (bodka com). Niekdajší Tomer Krissi dúfa, že sa so svojim novým priezviskom dostane do Guinnessovej knihy rekordov.

Ministerstvo vnútra židovského štátu príslušnú žiadosť milovníka internetu najprv odmietlo s tým, že izraelské priezviská nemôžu obsahovať aj interpunkčné znamienko. Tomer a jeho priateľ právnik, však toto tvrdenie ľahko vyvrátili.

A tak sa dnes na stránkach novín Maariv mohla objaviť aj fotografia pasu vystaveného na priezvisko ".com(Krissi)". Na internete možno náruživého Izraelčana nájsť pod adresou www.tomer.com