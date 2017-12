Sony Ericsson W610i: walkman s dobrým fotoaparátom

Od Sony Ericssonu W610i sme čakali, že pôjde o slabšiu verziu W880i. Prekvapil nás však pomerne dobrým fotoaparátom. Naopak mierne nás sklamalo plastové prevedenie.

3. júl 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Dizajn a klávesnica

Walkman Sony Ericsson W610i pôsobí oproti modelu W880i lacnejšie. Je to najmä tým, že nie je kovový. Testovaný telefón bol v prevedení čierna-oranžová, kde čierna bola predná strana a oranžová zadná. Telefón vďaka tomu zaujme. Veľkosťou nevybočuje model W610i z radu a jeho rozmery sú 102 x 46 x 14 milimetrov a hmotnosť 93 gramov.

Na prednej strane telefónu je umiestnený len displej, klávesnica a reproduktor. Na pravej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora a spúšť fotoaparátu. Netradične na ľavej strane je umiestnený konektor pre nabíjačku, systémový USB kábel či handsfree. Nie je jasné, čo bolo zámerom výrobcu, keďže na spodnej strane prístroja miesto pre konektor bolo. Okrem toho je na ľavej strane krytý slot pre pamäťové karty a tlačidlo na ovládanie hudobného prehrávača. Na vrchnej strane je tlačidlo na zapnutie a vypnutie prístroja a pod nepriehľadným sklom je infraport. Na zadnej strane je reproduktor hlasitého odposluchu, objektív fotoaparátu, blesk a zrkadielko na autoportréty. Väčšinu zadnej strany tvorí kryt batérie. Práve ten si zaslúži kritiku. Pri stláčaní totiž jemne vŕzga.

Celkovo na nás spracovanie telefónu pôsobilo horšie, ako napríklad v prípade modelu W880i.

Klávesnica W610i nie je práve najpohodlnejšia na písanie textu. Jednotlivé klávesy sú podobne ako v prípade W880i úzke a teda aj malé. Zdvih aj tuhosť kláves je pritom primeraná. Tlačidlo spúšte má dve polohy (zaostrenie a spúšť) a bolo trochu nepresné.

Displej

Displej W610i nie je ničím prevratný a ide v súčasnosti o horší priemer. Jeho rozlíšenie je 176 x 220 pixelov a zobrazí 262-tisíc farieb. Boli sme však spokojní s jeho čitateľnosťou na priamom slnku. Predsa len však mohol byť jemnejší, mať vyššie rozlíšenie.

Ovládanie

Ovládanie W610i sa nijak nelíši od iných modelov Sony Ericssonu. Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho je dvojica kontextových kláves a dvojica kláves na prijatie a odmietnutie hovoru. Tieto ovládacie tlačidlá sú podobné alfanumerickým. Skôr by sme však prijali klasické tlačidlá ako takéto dobre vyzerajúce experimenty. Okrem toho sú k dispozícii tlačidlo na prístup k rýchlemu menu a na spustenie walkmanu.

Menu a operačný systém telefónu

Menu telefónu sa nijak neodlišuje od súčasných modelov Sony Ericssonu.

Hlavné menu tvorí matica troch ikon v štyroch radoch. Názov ikon sa zobrazuje v hornom riadku. Iný spôsob zobrazenia hlavného menu ako matice v telefóne nie je. V hlavnom menu je priamy prístup k funkcii PlayNow, prehliadaču webu, zábave, fotoaparátu, správam, walkmanu, správcovi súborov, kontaktom, funkcii TrackID, zoznamu hovorov, organizátoru a nastaveniam. Ďalšie submenu sú textové s ikonou v každom riadku. Ikony nie sú animované.

K dispozícii je aj menu obľúbených položiek, ktoré sa spustí stlačením špeciálneho tlačidla. V tomto menu je okrem obľúbených funkcií aj zoznam záložiek webového prehliadača, zoznam spustených aplikácií a zoznam nových udalostí. V ňom sú vypísané napríklad nové správy, zmeškané hovory či zmeškané budíky.

V pohotovostnom režime sa zobrazuje stavový riadok, kde sa zobrazuje sila signálu, stav batérie, stav bluetooth a zvolený profil. Okrem toho sa v pohotovostnom stave zobrazuje dátum, budík a čas. Ten sa môže zobrazovať buď malý alebo veľký. Na pohotovostnej obrazovke sa môže zobrazovať aj jedna z uložených poznámok. Ako tapeta môže byť spustená Java aplikácia. Menu je rýchle. Spomaliť ho však môže náročnejšia GIF animácia či spustená java aplikácia na pozadí.

Funkcie

Telefón má bežnú výbavu na akú sme v súčasnosti zvyknutí. Má kalendár, úlohy, poznámky, časovač, stopky, kalkulačku, konvertor a zoznam kódov. V ňom si môže používateľ ukladať pod heslom napríklad PIN kódy alebo heslá. Nechýba budík. Telefón možno synchronizovať s počítačom aj so vzdialeným serverom. Vo výbave je aj nahrávanie a diaľkové ovládanie počítača cez bluetooth rozhranie HID. Ním sa dá ovládať pohyb myši, niektoré základné programy a prezentácie.

Telefónny adresár a správy

Telefónny adresár je rovnaký, ako pri iných modeloch Sony Ericssonu a preto ho opíšeme len v krátkosti. Pojme 1000 kontaktov a 2500 čísel. Telefón totiž zobrazuje maximálny a využitý počet kontaktov aj telefónnych čísel. Ku každému kontaktu možno priradiť niekoľko údajov. Kontakty v telefóne a na SIM karte sa zobrazujú osobitne. Pri vyhľadávaní stačí zadávať postupne písmená mena.

Z telefónu možno poslať SMS, EMS, MMS a e-mailové správy. Na výber je aj tzv. Hlasová správa. Ide vlastne o MMS správu, do ktorej sa uloží zvuková nahrávka.

Pri písaní SMS správy sa nezobrazuje odpočítavanie písmen. To sa zobrazí na konci, keď už ostáva len 20 znakov. Telefón zobrazí aj informáciu o tom, že text bude rozdelený do viacerých správ. Pri písaní možno využiť slovník prediktívneho písania T9.

V menu správ je aj čítačka RSS kanálov. Je urobená prehľadne a dá sa do nej pridať niekoľko kanálov, ktoré sa môžu automaticky vo vopred nastavených intervaloch aktualizovať.

Multimédia

Sony Ericsson W610i je telefón so vstavaným walkmanom. Ten podporuje prehrávanie skladieb vo formátoch MP3, AAC, e-AAC+, AAC+, MP4, M4A, 3GP, AMR, WAV, SP-MIDI a G-MIDI, RealAudio 8, WMA 8 a 9, Mobile XMF 1.0. V balení je navyše pamäťová karta s kapacitou 512 megabajtov. Podrobnejšie sme sa prehrávaču venovali v recenzii modelu W880i.

K multimediálnym funkciám patrí aj editor videí a fotiek - VideoDJ a PhotoDJ. Okrem toho je k dispozícii funkcia TrackID. S jej pomocou môže majiteľ telefónu zistiť, čo práve hrajú v rádiu. Aplikáciu možno využiť pri počúvaní vstavaného rádia alebo iného zdroja hudby. K tomu, aby mohla aplikácia pracovať je potrebné dátové pripojenie k internetu.

Telefón má aj FM rádio s podporou RDS.

Java

Telefón podporuje aj Java aplikácie. Prostredie je vo verzii MIDP 2.0. V telefóne sme našli len jednu hru Quadrapop a jednu aplikáciu Svetový čas.

Dáta a pamäť

Veľkou nevýhodou W610i je absencia podpory sietí tretej generácie 3G/UMTS. Našťastie však má telefón vstavanú podporu pre EDGE, čiže maximálna rýchlosť prenosu dát je zhruba 230 kilobitov za sekundu. Cez internetové pripojenie možno telefón synchronizovať so vzdialeným serverom.

Na pripojenie k počítaču či inému zariadeniu slúži okrem bluetoothu aj infraport. Na pevné spojenie je k dispozícii USB kábel, ktorý nájde majiteľ v balení. Telefón sa môže po pripojení k počítaču tváriť ako ďalší disk alebo ako telefón, kedy je možná synchronizácia kontaktov, poznámok či údajov z kalendára. Bluetooth podporuje profil A2DP na prenos stereo hudby.

Vnútorná pamäť telefónu je 75 megabajtov, ktorú možno rozšíriť pamäťovými kartami Memory Stick Micro M2. Pamäť je zdieľaná pre všetky typy dát.

Fotoaparát

Na rozdiel od modelu W880i má W610i pomerne dobrý fotoaparát. Jeho hlavnou výhodou je automatické zaostrovanie. Výsledné fotografie sú teda podstatne lepšie, ako v prípade W880i. Medzi funkciami fotoaparátu je napríklad pomocník pri fotení panorám, makro mód, samospúšť, vyváženie bielej či rôzne farebné efekty. Fotoaparát už má aj možnosť vybrať si z viacerých scén, podľa toho, čo fotí. Napríklad krajinu v šere, portrét v šere, pláž alebo sneh. Podobné funkcie možno využiť aj pri snímaní videa.

Maximálne rozlíšenie fotografií je 1632 x 1224 pixelov a videa 174 x 144.

Výsledné fotografie zodpovedajú daným parametrom. Zverejnené snímky sme zmenšili na rozlíšenie 800 x 600 bodov.

Batéria

O napájanie W610i sa stará batéria typu Li-Polymer s kapacitou 950 mAh. Výdrž telefónu s touto batériou nijak nevybočuje z priemeru - po asi 3 a pol dni sme ho museli znovu nabíjať. Využívali sme ho na telefonovanie, posielanie SMS správ, preniesli sme niekoľko fotiek cez bluetooth a niekoľko fotiek sme urobili.

Celkové hodnotenie

Sony Ericsson W610i v nás zanechal rozporuplné dojmy. Na jednej strane je to walkman s fotoaparátom s automatickým zaostrovaním a bleskom, na strane druhej má horšie dielenské spracovanie ako napríklad W880i. Plast je plast. W880i zase nemá autofocus. Bežnému používateľovi môžeme W610i odporučiť. Má walkman a dobrý fotoaparát v jednom.