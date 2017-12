Branislav Máčaj: Regulácia rozhýbala stojaté vody

Vstup tretieho operátora hodnotí predseda Telekomunikačného úradu Branislav Máčaj pozitívne. Jeho nábeh ukázal, že slovenský trh nie je primalý pre troch hráčov.

3. júl 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Hoci mobilní operátori tvrdia, že je trh roamingu v Európskej únii vysoko konkurenčný, predseda Telekomunikačného úradu BRANISLAV MÁČAJ si to nemyslí. Na druhej strane podľa neho nebude regulácia hlasových služieb o tri roky potrebná. Vstup tretieho mobilného operátora na slovenský trh hodnotí pozitívne. Jeho nábeh vyvracia tvrdenia, že je slovenský trh primalý pre troch hráčov.

Ako vnímate reguláciu poplatkov v roamingu. Myslíte si, že bola regulácia roamingu potrebná? Bez ohľadu na to, aká nakoniec je.

„Pri regulácii roamingu v mobilných sieťach si treba uvedomiť jeden fakt. Hoci operátori tvrdia, že ide o vysoko konkurenčné prostredie, nie je to tak. Konkurenčné prostredie v mobilnej brandži je obmedzené napríklad tým, že nie každý môže poskytovať služby na vlastnej sieti. Počet frekvencií je totiž v každej krajine obmedzený. Napríklad na Slovensku môžu mať vlastnú sieť len traja mobilní operátori. Nemôžem teda súhlasiť s tým, že ide o prirodzene konkurenčné prostredie. Faktom je, že roamingové poplatky v porovnaní s cenami domácich hovorov boli extrémne vysoké, aj keď to nemožno zovšeobecniť na úplne všetkých operátorov. Európska komisia navyše operátorov dlhodobo upozorňovala na tento fakt. Komisia vychádzala z vlastných analýz a z analýz národných regulátorov. Snažila sa najprv vplývať na operátorov bez regulácie. Na apely eurokomisie operátori reagovali len minimálne a každoročné znižovanie cien nebolo dostatočné."

Myslíte si, že boli cenové stropy stanovené vhodne?

„V súvislosti s výškou cien, tak ako ich určilo nariadenie o regulácii roamingu, treba povedať, že mobilní operátori sa zrazu začínajú pretekať v tom, kto ponúkne eurotarifu skôr a výhodnejšie. Minimálne nariadenie o roamingu bolo impulzom pre cenovú konkurenciu v roamingu a rozhýbalo stojaté vody roamingových služieb."

Myslíte si, že bude potrebné v regulácii aj po troch rokoch pokračovať?

„Netrúfam si to odhadnúť. Nedá sa to dnes jednoznačne povedať. Na druhú stranu treba dodať, že roaming nie sú len hlasové, ale aj dátové služby, ktoré nie sú regulované. Ich ceny sú dnes extrémne vysoké. Od hlasu sa môže po troch rokoch ustúpiť, no zvýši sa tlak na reguláciu dátových služieb. Bude to závisieť aj od postoja mobilných operátorov."

Ako hodnotíte príchod tretieho operátora? Ako ovplyvnil trh na Slovensku?

„Príchod tretieho operátora zvýšil rozšírenie mobilných služieb medzi obyvateľstvom z 85 percent na konci minulého roka na asi 104 percent na konci apríla. Vyvrátilo to teda argumenty, že Slovensko svojou veľkosťou nie je stavané pre tretieho mobilného operátora. Realita ukazuje, že na slovenskom trhu môžu pôsobiť traja operátori. Jeho príchod zvýšil konkurenciu na trhu, čo je vidieť aj na cenovej politike operátorov. Dovolím si predpokladať, že tlak na konkurenciu sa výraznejšie ukáže, keď tretí mobilný operátor spustí služby na vlastnej sieti."

Objavila sa správa, že v Česku vraj nie je priestor pre štvrtého mobilného operátora. Myslíte si, že by na Slovensku mohol úspešne fungovať štvrtý operátor?

„Nie je ambíciou úradu určovať, koľko má byť operátorov na trhu. Našou ambíciou je vytvoriť také podmienky, aby mohli pôsobiť na trhu všetci záujemcovia. Úrad sa bude teda na potenciálneho štvrtého operátora pozerať touto optikou. Ak by sa v budúcnosti uvoľnili frekvencie, na ktorých možno prevádzkovať mobilnú sieť, nevidíme dôvod, aby sme ich držali nevyužívané. Otázku či traja, štyria alebo piati operátori vyrieši trh."

V rámci Európskej komisie sa objavili úvahy, aby mohli národní regulátori oddeliť služby od siete pri bývalých štátnych monopoloch. Na Slovensku by sa to týkalo spoločnosti Slovak Telekom. Malo by to na Slovensku význam?

„K úvahám o zmene regulačného rámca sa zvyčajne staviam rezervovane. Na Slovensku sa totiž nemohol realizovať ani súčasný regulačný rámec v plnom rozsahu. V súčasnosti teda nedokážeme posúdiť negatíva a pozitíva súčasného rámca. Na druhej strane treba povedať, že to nie je opatrenie, ktoré by sa v istej forme v súčasnosti už nepoužívalo v iných odvetviach, napríklad v energetike. Je tu zrejme ambícia preniesť takúto kompetenciu preniesť aj na regulátorov telekomunikačných trhov."