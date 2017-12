Dotované telefóny - júl 2007 - Nokia N95 je už v ponuke Orangeu aj T-Mobilu

V ponukách oboch operátorov pribudla v ponuke od minulého mesiaca multimediálna Nokia N85. Novinkou je aj Sony Ericsson K810i.

2. júl 2007 o 11:11 Ivan Kahanec

V letnej ponuke Orangeu sa oproti júnu nezlacňovalo. Do ponuky však pribudlo niekoľko nových telefónov. Ide napríklad o multimediálnu Nokiu N95, ktorú zaradil T-Mobile pred asi dvoma týždňami. T-Mobile zaradil do ponuky aj BlackBerry 8100g, ktorý má "len do vypredania zásob". Nejde o žiadnu prevratnú novinku a operátor zrejme len vypredáva staré zásoby. V ponuke O2 sa objavil prvý telefón pre najnižší paušál Voľnosť 250. Ide o model Nokia 2610, ktorý možno získať za jednu korunu.