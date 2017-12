NEOFICIÁLNE V Európe by mal iPhone podporovať videohovory a 3G

iPhone od Apple by mal prísť do Európy s niekoľkými vylepšeniami. Predávať by ho mal Vodafone a T-Mobile Germany. Orange je vraj mimo hry.

2. júl 2007 o 11:30 Ivan Kahanec

iPhone bude v Európe podporovať 3G.(Zdroj: Apple)

Písmo: A - | A + 0 0 iPhone od Apple by mal prísť do Európy s niekoľkými vylepšeniami. Hlavným z nich bude podpora sietí tretej generácie a teda aj videohovorov. Spoločnosť Apple by mala dnes, 2. júla 2007, oznámiť, či to tak bude. Informáciu priniesol server slashphone.com. Nevýhodou podpory 3G v iPhone bude zrejme kratšia výdrž batérie, aspoň to bol oficiálny dôvod prečo nemá americká verzia iPhonu 3G. Slashphone odvolávajúc sa na neoficiálne zdroje tvrdí, že Apple rokuje v Európe s mobilnými operátormi Vodafone a nemeckým T-Mobilom. Rokovania prebiehajú aj so spoločnosťou Carphone Warehouse. Objavili sa aj informácie, že Apple rokoval aj s Orangeom. Tendencie tohto operátora zasahovať do softvéru telefónov a zakazovať ich niektoré funkcie spôsobila, že rokovania stroskotali.