Cez víkend sa predalo pol milióna iPhonov

Počas prvého víkendu, keď bol telefón iPhone od Apple na trhu, sa predalo pol milióna kusov, zväčša šlo o drahší model.

2. júl 2007 o 10:30 Ivan Kahanec

Počas prvého víkendu, keď bol telefón iPhone od Apple na trhu, sa predalo pol milióna kusov, zväčša šlo o drahší model s kapacitou pamäte 8 gigabajtov. Tvrdí to server gizmodo.com s odvolaním sa na analytikov Piper Jaffray. Tí okrem toho tvrdia, že drahšiu verziu telefónu si kúpilo 95 percent kupujúcich zo San Francisca, New Yorku a Minneapolisu. Zhruba polovica respondentov si kúpila iPhone v predajni telekomunikačného operátora AT&T. Vzorka však nebola príliš veľká, len 253 ľudí.

Server gizmodo.com navyše upozornil , že výdrž batérie zďaleka nedosahuje avizovaných 8 hodín, ako to tvrdil Apple. Predbežné testy na WirelessInfo.com totiž ukázali, že íPhone vydrží telefonovať zhruba štyri hodiny a surfovať po internete cez EDGE sa s ním dá len niečo viac ako tri hodiny. Najväčším požieračom energie je zrejme veľký dotykový displej. Ide stále o predbežné testy.

Na internete sa už objavili aj stránky , ktoré sľubujú odblokovanie iPhonu. To by bola možnosť pre Európanov, ako sa dostať k iPhonu. Museli by však nájsť niekoho, kto sa zaviaže AT&T platiť paušál dva roky. Nie je však jasné, či nie sú stránky ako iphoneunlocking.com dobré len pre zber e-mailových adries.

Zdroj: gizmodo.com