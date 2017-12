Supreme Commander: Forged Alliance - epické bojisko sa rozširuje ďalej

Predstavovať stratégom RTS pecku Supreme Commander je úplne zbytočné. Hit na poli rýchlych taktických manévrov vlial do postupne upadajúceho žánru tú správnu dávku atmosféry a hrateľnosti. Dalo sa čakať, že nejaký ten prídavok sa urodí, ale Forged Allianc

4. júl 2007 o 17:30 Ján Kordoš

Snaha Gas Powered Games však nemohla zostať iba pri tomto a vývojársky tím nám okrem trojice hrateľných strán (United Earth Federation, kybernetická organizácia Cybran Nation a napokon mimozemskí Aeon Illuminate) pripravili rozsiahle epické bojiská. Bojovalo sa na viacerých frontoch, počet jednotiek sa dal odhadovať na niekoľko stovák v jeden moment, no nič vám nebránilo okrem mordovania vysielať skautov na prieskum či transportovať dôležité jednotky do centra diania, pretože boli príliš pomalé.

Hlavný dizajnér Bradley Rebh zhrnul pre Gamespot všetky novinky do pár viet: „Rýchly pohľad na hru vám napovie, že datadisk obsahuje nové jednotky, novú hrateľnú stranu, viac máp, novú singleplayerovú kampaň, omnoho príjemnejší interface, upravenú umelú inteligenciu a mnoho ďalšieho. Je obtiažne vyčísliť presný zoznam vylepšení a práve preto sme sa rozhodli vytvoriť stand-alone datadisk.“ Novinky totiž nebudú len klasického rázu, ktorá by sa dala skryť pod novú položku v menu s označením datadisk, ale svojim spôsobom menia hrateľnosť. Príbeh sa začína tam, kde kampaň pôvodnej hry skončila. Mimozemská civilizácia vytvorila dieru do našej galaxie a spustila inváziu do nášho sveta. Ľuďom neostávalo nič iné, ako sa presunúť do neznámych končín vo vesmíre a zachrániť, čo z ľudskej civilizácie v budúcnosti ostalo. Lenže sa objavuje nový frakcia, Seraphim, proti ktorej sa musia všetky tri znepriatelené mocnosti spojiť, inak budú všetky rozprášené na hviezdny prach.

Výraznými zmenami prejde aj užívateľské rozhranie, pričom dostanete na výber z mnohých skinov, takže si zvolíte sebe špecifický výzor a nemusíte si zvykať na jediný predvolený štýl. „Novinkou bude aj budovanie základní pomocou šablóny, ktorú si môžete uložiť spoločne s pozíciou niektorých budov a nemusíte sa venovať pracnému stavaniu od začiatku, ale len kopírujete určitú šablónu. A je toho samozrejme omnoho viac“.

Zdroj: Gamespot