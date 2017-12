USA: Používatelia DVR preskakujú reklamné vysielanie

Viac ako polovica používateľov digitálneho videorekordéra (DVR) preskakuje všetky reklamy počas sledovania programov hlavného vysielacieho času. Vyplýva to z prvej štúdie svojho druhu, zameranej na to, koľko používateľov DVR sleduje reklamy.

2. júl 2007 o 0:00 (sita)

Americká spoločnosť Nielsen Media Research začala merať, ako sa zmenili návyky pri sledovaní televízie v 17 percentách amerických domácností, ktoré DVR vlastnia. Spoločnosť zverejnila časť výsledkov, ktoré počas prvého májového týždňa získala zo štúdie 1 750 domácností s týmto zariadením. Podľa štúdie zariadenia DVR sa používajú často.

Vo vekovej skupine od 18 do 49 rokov až 42 percent ľudí sledovalo vďaka zariadeniu posunuté vysielanie, namiesto živého prenosu. Medzi domácnosťami s DVR, sledovanie typických primetimových programov vzrástlo o 73 percent, ak zarátame ľudí, ktorí si nahraté programy pozreli v priebehu troch dní. Počet ľudí sledujúcich reklamy je 32 percent, čo znamená, že viac ako polovica používateľov DVR sa reklamám úplne vyhýba.

Spoločnosť Nielsen nezverejní presný počet ľudí vyhýbajúcich sa reklame, ani typ programu, ktorý najčastejšie sledujú. Odhaduje sa, že v USA je 111,4 milióna domácností s televíznym prijímačom. "Je to zrejme menej vyhýbania sa reklame, ako sme si mysleli," povedal Pat McDonough, viceprezident spoločnosti Nielsen pre plánovanie, politiku a analýzy. Nielsen sa zrejme bude zdráhať zverejniť kompletné výsledky štúdie, pretože by mohla mať multimiliónové dôsledky.

Z obavy, že zisky z reklamy klesnú v dôsledku ich slabej sledovanosti, chcú televízne spoločnosti informácie, že sa ich obsahy dostanú k cieľovým skupinám. Inzerenti si na druhej strane myslia, že by mali platiť menej, ak ich reklamy nesleduje také množstvo divákov, ako televízne spoločnosti sľubovali.

"Informácie zverejnené vo štvrtok nikoho neprekvapili," povedala Shari Anne Brill, výskumníčka spoločnosti Madison Avenue agency Carat USA. Spochybnila i presnosť výsledkov spoločnosti Nielsen, pretože výskum sa netýkal konkrétnych reklám.

"Priblížilo nás to k presnejšiemu pohľadu na to, kto sleduje reklamy," dodala. Brill uviedla, že spoločnosť Nielsen dlho zarátavala používateľov videorekordérov do skupiny divákov sledujúcich živé vysielanie, keďže nahrávanie programov na videokazety sa nevyhýba reklamám.