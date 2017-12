Orange začal uvádzať v cenníkoch aj cenu s daňou z pridanej hodnoty (DPH)

Mobilný operátor Orange začal po rokoch odmietania uvádzať ceny svojich služieb s daňou z pridanej hodnoty.

30. jún 2007 o 16:55 Ivan Kahanec

Mobilný operátor Orange začal po rokoch odmietania uvádzať ceny svojich služieb s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Na zmenu v uvádzaní cien nás upozornil pozorný čitateľ.

Orange, podobne ako T-Mobile a Slovak Telekom, dlhé roky uvádzal ceny bez DPH bez ohľadu na to, či išlo o firemného klienta alebo o súkromnú osobu. Pre firemných klientov mohlo mať uvádzanie cien bez DPH zmysel a na to sa operátori odvolávali. Bežný klient však musí stále platiť cenu s DPH, ktorá je o 19 percent vyššia, ako tá v cenníku. Poplatky v reklamných šotoch, na letákoch, v cenníkoch a aj spostredkovávané predajcami boli teda klamlivé. Bežný klient totiž na faktúre nezaplatil napríklad 299 korún, ale 356 korún. Operátori sa teda snažili opticky znížiť cenu služieb. Jedným z argumentov bolo teda aj to, že by mali konkurenčnú nevýhodu, keďže by boli ich ceny opticky vyššie.

Slovak Telekom už pred časom začal uvádzať aj cenu s DPH aj bez DPH. Klienti teda dostali celú informáciu. Tretí mobilný operátor O2, ktorý vstúpil na trh vo februári, uvádza vo svojich cenníkoch len ceny s DPH. Jediným operátorom, ktorý zatiaľ stále neuvádza konečné ceny, tak ostáva T-Mobile - dcérska spoločnosť Slovak Telekomu.

Orange sa rozhodol ísť rovnakou cestou ako Slovak Telekom a uvádza v cenníku aj cenu s DPH aj cenu bez DPH.

Dôvodom pre konanie Orangeu je novela zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007, ktorá vstúpi do platnosti 1. júla 2007. Podľa informácií od čitateľa by mali predajcovia informovať prednostne o cenách s DPH, prípadne uviesť obe ceny. Je teda zrejme len otázkou pár dní, kedy začne ceny s DPH uvádzať aj T-Mobile.

Pred niekoľkými dňami sme pripravili rozhovor s predsedom Telekomunikačného úradu Branislavom Máčajom. Jednou z otázok bol aj jeho pohľad na uvádzanie cien bez DPH. Keďže sa situácia zmenila ešte pred uverejnením celého rozhovoru, prinášame Vám jeho názor na vec.