Sun predstavuje nový superpočítač Sun Constellation

Spoločnosť Sun Microsystems na International Supercomputing Conference v Drážďanoch predstavila systém Sun Constellation, jeden z prvých komerčných výpočtových systémov, schopných dosiahnuť numerický výkon presahujúci jeden petaflop.

29. jún 2007 o 15:48 (sun)

Prvý takýto systém by mal začať pracovať na University of Texas v Austine a predpokladá sa, že v čase spustenia to bude jeden z najvýkonnejších systémov na svete.

Systém Sun Constellation prináša na trh kľúčové inovácie a radikálne zjednodušenie infraštruktúry pre HPC zákazníkov. Systém kombinuje vysoký numerický výkon, veľkú úložnú kapacitu, vysokú priepustnosť a softvérové technológie a znižuje zložitosť administrácie a náklady na prevádzku.

Je postavený na otvorených priemyselných štandardoch a používa operačný systém Solaris 10.

Systém Sun Constellation je určený pre komplexné aplikácie ako sú modelovanie klimatických zmien, predpoveď počasia a seizmické simulácie s vysokým rozlíšením.