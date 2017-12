Samsung SGH-Z240: dostupné véčko s funkciami 3G

Samsung SGH-Z240 je po dlhšej dobe telefón, ktorý má možnosť meniť kryty. Ide o pomerne lacný telefón, ktorý ponúka videohovory a rýchle dátové prenosy.

29. jún 2007 o 15:25 Ivan Kahanec

Telefón Samsung SGH-Z240 je po dlhšej dobe prvý telefón, ktorý má možnosť meniť kryty. Ide pritom o pomerne lacný telefón, ktorý však ponúka videohovory a rýchle dátové prenosy. Mobilných fajnšmekrov síce nezaujme, no pre bežných používateľov, ktorí sa chcú pri telefonáte aj vidieť, to môže byť dobrá voľba.

Dizajn a klávesnica

Samsung oprášil pri véčku SGH-Z240 možnosť výmeny krytu, ktorú poznáme spred niekoľkých rokov. V posledných rokoch sa telefóny s touto možnosťou na slovenskom trhu vyskytovali len zriedka. Ich nevýhodou bolo, že - najmä neznačkové kryty telefónov - začali časom vŕzgať. Pri testovanom telefóne Z240 sme to nezaznamenali. Kryty sa menia pomerne ľahko a navyše sú v balení tri na výmenu - červený, biely a tmavomodrý.

Telefón pôsobí pomerne veľkým dojmom, najmä ak sa na neho pozeráme ako na véčko. Jeho rozmery sú 94,7 x 49,6 x 16,8 milimetra a hmotnosť 96 gramov. Bežné monobloky mávajú dnes len zhruba o centimeter vyššie.

Na prednej strane zatvoreného telefónu je podlhovastý monochromatický displej, objektív hlavnej kamery a zrkadielko na autoportréty. Na zadnej strane je len kryt batérie. Na pravej bočnej strane telefónu je spúšť fotoaparátu a krytý slot pre pamäťové karty. Na ľavej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti hovoru a konektor pre nabíjačku a handsfree. Po otvorení telefónu je vidieť pomerne veľký displej, pod ktorým sú umiestnené dva reproduktory. V kĺbe je umiestnená kamera pre videohovory. Samotný kĺb pôsobí pevne a mal by zvládnuť bežné zaobchádzanie. Na spodnej časti telefónu je plochá klávesnica.

Klávesnica je aj napriek tomu, že je plochá, pomerne dobrá. Ako jej negatívum však hodnotíme nedostatočne vystupujúce oddeľovače radov kláves. To spôsobuje horšiu orientáciu na klávesnici hmatom, keď sa na ňu používateľ nepozerá. Ovládacie klávesy sú okrem štvorsmerného tlačidla oddelené len opticky. Klávesy však majú primeraný zdvih aj tuhosť. Najmenším tlačidlom je tlačidlo na vymazávanie „c", ktorého menšie rozmery nám však pri práci neprekážali.

Displej

Displej Z240 je aktívny typu TFT a má rozlíšenie 176 x 220 bodov. Jeho uhlopriečka je približne 5,3 centimetra a zobrazí 262-tisíc farieb. Hovoriť o kvalite zobrazovania je pri Samsungoch nosením dreva do lesa. Čo by sme však displeju Z240 mohli vytknúť je jeho nízke rozlíšenie.

Druhý, vonkajší displej, je len monochromatický s rozlíšením 128 x 32 pixelov. Farba jeho podsvietenia sa dá meniť.

Ovládanie

Na ovládanie telefónu slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred a šestica kláves - dva kontextové klávesy, tlačidlo na vymazávanie, tlačidlo na prístup k rýchlemu menu, tlačidlo na spustenie videohovoru a dve tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru.

Menu a operačný systém telefónu

Menu telefónu tvorí dvanásť ikon v štyroch radoch. Samotné ikony nie sú animované. V hlavnom menu je ikona pre zoznam hovorov, kontakty, hudobný prehrávač, internetový prehliadač, správy, moje súbory, kalendár, fotoaparát, Google, aplikácie budík a nastavenia. Hlavné menu sa môže zobrazovať aj ako zoznam. Pod ikonou Google sa nachádza zrýchlený prístup k e-mailom (Gmail) a k vyhľadávaniu na Google.

Všetky ďalšie submenu sú textové s číslom na začiatku každého riadku. Pomocou týchto čísel sa možno v menu pohybovať. Pri pohybe v menu sa pri položkách, ktoré majú ďalšie submenu, zobrazuje okno s týmto submenu. Do okna sa potom dá vstúpiť šípkou vpravo a z neho sa ide späť šípkou vľavo. Pohyb v menu je rýchly.

Telefón nemá aktívny desktop.

Operačný systém telefónu je uzavretý.

Funkcie

Telefón má štandardné funkcie jeho triedy. Má niekoľko budíkov a každý sa môže spúšťať opakovane. K dispozícii je aj kalendár, diktafón, svetový čas, kalkulačka, konvertor, časovač, stopky a poznámkový blok.

Telefón má aj 3G funkcie ako napríklad videotelefonovanie či streamovanie videa priamo z internetového servera.

Telefónny adresár a správy

Do telefónneho adresára telefónu SGH-Z240 možno uložiť 1000 záznamov. Ku každému záznamu možno pridať telefónne čísla, e-mailovú adresu, webadresu, zvonenie, dátum narodenia či informácie o firme, v ktorej pracuje. Pri zobrazení kontaktov sa automaticky zobrazuje aj vyhľadávací riadok. Po napísaní každého písmena sa pohne kurzor na prvý zodpovedajúci záznam.

Záznamy v telefóne a na SIM karte sa zobrazujú spolu. Adresár možno synchronizovať s počítačom.

Z telefónu možno poslať SMS aj MMS správy. Nechýba mu ani možnosť posielať a prijímať e-maily. V pamäti telefónu možno uložiť 500 SMS správ. MMS aj e-maily využívajú zdieľanú pamäť pre všetky dáta v telefóne.

Editor tvorby SMS a MMS správ je spoločný. Správa sa automaticky zmení na MMS, ak do nej vložíme fotku, video či zvuk.

Pri písaní sa zobrazuje celkový počet ostávajúcich znakov, respektíve počet kilobajtov správy. Zobrazuje sa aj počet správ, do ktorých sa text rozdelí. Telefón podporuje prediktívne písanie T9.

Multimédia a java

Samsung SGH-Z24 má vstavaný multimediálny prehrávač, ktorý podporuje formáty MP3, AAC, eAAC+ a WMA. Má zoznam posledne prehrávaných skladieb a zoznam najčastejšie prehrávaných skladieb. Počas prehrávania sa zobrazuje názov skladby, meno interpreta, celková dĺžka skladby a odohraná dĺžka. Zvukový výstup možno pustiť cez stereo reproduktory telefónu, cez obyčajné mono aj stereo bluetoothové slúchadlo. Prehrávač vie pracovať aj s playlistami.

V nastaveniach sa dá zapnúť opakovanie jednej a všetkých skladieb a náhodné prehrávanie. Prehrávanie sa pri zatvorení telefónu nezastaví. Možno však ovládať len hlasitosť. Na monochromatickom displeji sa zobrazuje názov práve prehrávanej skladby.

Prehrávač dokáže prehrávať video vo formáte MPEG4 aj H.263.

Telefón podporuje aj aplikácie Java. Prostredie je vo verzii MIDP 2.0. V testovanom telefóne sme však žiadne hry alebo aplikácie nenašli.

Dáta a pamäť

Telefón má vnútornú pamäť s kapacitou 58 megabajtov, ktorú možno rozšíriť pamäťovými kartami typu microSD.

Na pripojenie k internetu slúži v telefóne podpora GPRS triedy 10 a UMTS. Maximálna rýchlosť sťahovania dát je teda 384 kilobitov za sekundu. Mimo pokrytia siete 3G je to však len zhruba 56 kilobitov za sekundu. Škoda, že v telefóne chýba podpora EDGE. Telefón možno pripojiť aj k počítaču. K dispozícii je okrem dátového kábla aj bezdrôtová technológia bluetooth vo verzii 1.2.

Fotoaparát

Fotoaparát nie je silnou stránkou telefónu Samsung SGH-Z240. Má rozlíšenie 1,3 megapixelu (1280 x 1024 pixelov) a nemá automatické zaostrovanie. Zobrazovaný objekt si možno priblížiť digitálnym zoomom, ktorý však nie je možné využiť pri fotení v maximálnom rozlíšení. K dispozícii je samospúšť, farebné efekty (sépia, čiernobiely, negatív), rámčeky a vyváženie bielej. Pri fotení v horších svetelných podmienkach pomôže nočný režim.

Samotné snímky majú zodpovedajúcu kvalitu. Škoda však, že nie je v telefóne fotoaparát s vyšším rozlíšením.

Fotiť možno aj VGA kamerou, ktorá je primárne určená pre videohovory.

Fotoaparát dokáže zachytávať aj video v maximálnom rozlíšení 176 x 144 pixelov. Dĺžku videa možno limitovať pre MMS, na 10 alebo 30 sekúnd. Nahrávať sa dá aj bez obmedzenia veľkosti, vtedy je limitujúca len kapacita voľnej pamäte.

Uverejnené snímky boli zmenšené na rozlíšenie 800 x 600 pixelov.

Batéria

K telefónu je pribalená batéria typu Li-Ion s kapacitou 900 mAh. Výrobca tvrdí, že batéria vydrží viac ako 10 dní pohotovosti alebo 4 hodiny hovoru. Reálne však možno od telefónu očakávať výdrž na úrovni 3,5 dňa pri jeho bežnom využívaní.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-Z240 patrí k lacným telefónom s funkcionalitou 3G. Umožňuje tak prístup k videohovorom či rýchlejšiemu prenosu dát aj pre masy. V akciovej ponuke operátorov ho totiž možno kúpiť už od jednej koruny. Čo by sme mu však mohli vyčítať je pomerne slabý fotoaparát, najmä z pohľadu parametrov. Pochvalu si naopak zaslúži za stereo reproduktory.