Klávesnice budú čistejšie a pohodlnejšie

Japonská firma Fujitsu prišla na trh s nonovu myšlienkou, ktorá by mohla zmeniť naše každodenné skúsenosti s používaním počítača. Čerstvo predstavená klávesnica LiberTouch je natoľko všestranná, že si jej správanie môžete prispôsobiť svojim požiadavkám.

29. jún 2007 o 13:07 Milan Gigel

Tlačidlá sú jednoducho vyberateľné pomocou priloženého nástroja, takže čistenie či zmena ich rozmiestnenia sú jednoduchšie ako doposiaľ. Hygiena na zdieľaných pracoviskách, v kanceláriách a domácnostiach môže nadobudnúť nové rozmery, rozoberanie klávesnice už nie je nočnou morou. Zunovalo vás QWERTY rozloženie a radi by ste skúsili ergonomickejší systém DVORAK? Nie, nemusíte na tlačidlá lepiť žiadne nálepky, stačí ich iba poprehadzovať.

Chod tlačidiel je možné upraviť tak, aby počas práce v noci nerušili vaše okolie. Je vo vašich vlastných silách, aby ste určili, či tlačidlá budú pri práci vydávať zvuk, alebo nie. Pre niekoho je klikanie dôležité pre dosiahnutie presnosti pri písaní, pre iných je skôr prekážkou.

Aby si i prsty dokázali pri práci oddýchnuť, odpruženie tlačidiel je možné meniť výmenou gumičiek v troch rôznych silových profiloch.

Meniť je možné správanie všetkých tlačidiel rovnako, alebo môžete niektoré sekcie klávesnice ponechať so zosilnenou odozvou, a iné s jemnejšou.

Zdá sa, že klávesnice by mohli v budúcnosti omnoho lepšie reflektovať na potreby používateľov ako v súčasnosti. Kým teraz vám nezostáva nič iné, ako starostlivo si vybrať tú, čo vám vyhovuje, v krátkej budúcnosti si po kúpe budete môcť všetko nastaviť tak, aby ste sa cítili čo najpohodlnejšie. Otázne zostáva iba to, či sa táto myšlienka prenesie i do sveta notebookov.