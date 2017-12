Ďalší dizajnérsky koncept: Keď menej je menej

Keď človeka omrzia všetky možné funkcie v mobilnom telefóne, mal by siahnuť po niečom minimalistickom, po telefóne od dizajnéra Palmborga.

29. jún 2007 o 11:41 Ivan Kahanec

Keď človeka omrzia všetky možné funkcie v mobilnom telefóne, mal by siahnuť po niečom minimalistickom, po telefóne od dizajnéra Jacoba Palmborga.

Jacobov telefón má OLED displej a dotykovú klávesnicu. Nejde však o produkt podobný iPhonu, keďže displej tvorí len časť prednej strany a klávesnica je od neho oddelená. Zaujímavosťou na tomto telefóne je čítačka odtlačkov prstov na zadnej strane. Je tu preto, aby telefón vedel, že ho používa jeho majiteľ.

Mierne ohnutie v strede na jednej strane umožňuje príjemnejšie telefonovanie podobne ako je to pri véčkach, no na druhej strane to nemusí byť práve najpríjemnejšie vo vrecku. Ohnutie taktiež chráni displej a klávesnicu pred škrabancami v prípade, že je telefón položený napríklad na stole prednou stranou.

Telefón nemá mnoho funkcií. Má v sebe pamäť na telefónne čísla a na hudobné súbory.

Zdroj: gizmodo.com ,ideawicket.com a jacobpalmborg.com