Zapojte sa odhaľovania vírusov a červov

Panda Software pripravuje globálnu štúdiu, ktorá má zhodnotiť skutočnú situáciu internetových hrozieb. Výsledky štúdie, ktorá bude publikovaná v priebehu leta, poskytnú informácie o aktuálnom počte infikovaných počítačov alebo typoch hrozieb, ktoré sú naj

29. jún 2007 o 8:40 (panda)

častejšie inštalované do PC bez vedomia používateľov.



Keďže ide o celosvetovú štúdiu, spoločnosť Panda Software vyzýva všetkých používateľov k spolupráci, aby mohla zhromaždiť čo najviac údajov. Do prieskumu sa môže zapojiť každý kliknutím na http://www.infectedornot.com, kde má možnosť skontrolovať si počítač pomocou nástrojov NanoScan a TotalScan.



Panda Software považuje štúdiu za významný krok v sledovaní rozvoja škodlivých kódov, ktorý naberá novú dynamiku, a to predovšetkým zvýšeným záujmom tvorcov kódov na finančnom zisku, čo spôsobuje vážne problémy pre používateľov.

Internetovým podvodníkom už nejde o medializované hromadné epidémie, ale skôr o krádež dôverných údajov, ktoré je možné využiť pri online podvodoch alebo krádeži identity.

Medzi dôsledky novej dynamiky škodlivých kódov môžeme zaradiť:

Každý deň sa objavuje viac vzoriek nových škodlivých kódov. PandaLabs detekovali za rok 2006 toľko nových vzoriek ako v predchádzajúcich 15 rokoch dokopy. Antivírusové laboratória dnes nedokážu spracovať všetky nové hrozby, ktoré sa dennodenne objavujú. To vedie k tomu, že mnohé počítače sú infikované bez toho, aby si to používatelia uvedomili, a to aj s nainštalovaným aktualizovaným antivírusom.

PandaLabs detekovali za rok 2006 toľko nových vzoriek ako v predchádzajúcich 15 rokoch dokopy. Antivírusové laboratória dnes nedokážu spracovať všetky nové hrozby, ktoré sa dennodenne objavujú. To vedie k tomu, že mnohé počítače sú infikované bez toho, aby si to používatelia uvedomili, a to aj s nainštalovaným aktualizovaným antivírusom. Internetoví podvodníci sa pokúšajú infikovať počítače v tichosti, aby ani používatelia ani bezpečnostné spoločnosti nedetekovali nové vzorky v obehu. Napríklad, len pred niekoľkými dňami detekovali PandaLabs sieť zombie počítačov, ktorú tvorilo až 160 000 PC infikovaných botom Barracuda.A, ktorý bol dovtedy neznámy.

Napríklad, len pred niekoľkými dňami detekovali PandaLabs sieť zombie počítačov, ktorú tvorilo až 160 000 PC infikovaných botom Barracuda.A, ktorý bol dovtedy neznámy. Typy škodlivých kódov (vírusy alebo červy), zvyčajne zodpovedné za veľké epidémie sú nahrádzané inými kódmi orientovanými na zločin, ako napríklad trojany, bots alebo spyware. Zhruba 66 percent nových trojanov v prvom štvrťroku 2007 tvorili trojany vytvorené za účelom krádeže.

Zhruba 66 percent nových trojanov v prvom štvrťroku 2007 tvorili trojany vytvorené za účelom krádeže. Rastúci počet škodlivých kódov, ktoré využívajú „techniky krádeže“, ako napríklad rootkity, packery atď. Vzorky škodlivých kódov, ktoré využívajú tieto techniky je oveľa ťažšie detekovať a v počítačoch sa im darí zotrvávať dlhšie a vykonávať škodlivé aktivity. Panda Software nedávno sprístupnila bezplatný nástroj na odstraňovanie rootkitov (Panda Anti-Rootkit): http://www.pandasoftware.com/about/press/antirootkits

Práve na základe tohto stavu je zámerom Panda Software zhodnotiť situáciu za pomoci prieskumu prostredníctvom webstránky http://www.infectedornot.com. Používatelia tu môžu nájsť dva bezplatné antivírusové nástroje: NanoScan a TotalScan.

Obe aplikácie detekujú oveľa viac škodlivých kódov ako zvyčajné antivírusy, a to vďaka novému princípu „Kolektívnej inteligencie“. Ide o automatizované spracovanie veľkých množstiev informácií o programoch a súboroch (v rámci novej infraštruktúry spravovanej PandaLabs) a komunikácie s používateľmi v reálnom čase. Kontrola škodlivých kódov a detekcia sa takto vykonáva na serveroch Panda Software a nie na samotnom systéme.

NanoScan a TotalScan doteraz detekovali každý vyše milión hrozieb. Dokážu detekovať aj hrozby, ktoré prekĺznu cez iné antivírusy. TotalScan všetky typy známych a neznámych hrozieb nielen detekuje, ale ich aj zdarma dezinfikuje.

Panda Software bude publikovať štúdiu na: http://www.infectedornot.com.