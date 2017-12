Budeme posielať viac SMS aj MMS správ

29. jún 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Klienti mobil­ných operátorov na Slovensku očakávajú, že budú v budúcnosti viac telefonovať, posielať viac esemesiek aj multimediálnych správ. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK, ktorý sa uskutočnil v jedenástich európskych krajinách.

Viac ako tretina respondentov totiž očakáva, že bude telefonovať viac a len približne štyri percentá opýtaných takúto zmenu nepredpokladajú. Ostatní respondenti nepredpokladajú zmenu v ich zákazníckom správaní. Väčší podiel tých, ktorí očakávajú, že budú telefonovať viac, bol na Ukrajine, v Bulharsku a Rusku.

Na opačnej strane sú klienti mobilných operátorov v Rakúsku či Maďarsku.

„Na očakávania respondentov vplýva mnoho faktorov. Medzi ne patrí napríklad ich finančná situácia, životný štýl, demografia, ale aj akciové ponuky zo strany operátorov a pozícia značiek a služieb v mys­liach zákazníkov,“ povedal Martin Mravec, výkonný riaditeľ a šéf segmentu telekomunikácií pre strednú a východnú Európu spoločnosti GfK.

Prichádzame na chuť multimédiám

Aj napriek tomu, že mnoho klientov mobilných operátorov u nás považuje v internetových diskusiách multimediálne MMS správy za zbytočné, 21 percent respondentov očakáva, že v budúcnosti pošlú viac MMS správ denne ako dnes. Je to najviac zo všetkých krajín, kde sa prieskum konal. V multimediálnej správe možno poslať okrem textu aj fotografiu či nahrávku hlasu. Šesť z desiatich respondentov nevedelo zhodnotiť svoje budúce potreby. Tieto očakávania klientov podľa Mravca bude ovplyvňovať ďalšie upevňovanie pozície v znalosti, preferenciách, používaní a imidži služieb s pridanou hodnotou a vhodnou komunikačnou stratégiou operátorov. Nie je neobvyklé, že odoslanie MMS správy v akcii stojí 1,2 koruny a odoslanie SMS správy vyjde v tom istom čase na 3 koruny.

Naopak, najmenej ľudí, ktorí si myslia, že pošlú v budúcnosti viac MMS správ, je v Česku.

Na špičke v očakávaniach je Slovensko aj z pohľadu posielania textových SMS správ. Zhruba 23 percent respondentov očakáva nárast počtu SMS správ. Lepšie sú na tom len Ukrajina a Rusko. Rovnako ako pri telefonovaní je na chvoste aj v tomto ohľade Rakúsko a Maďarsko. Nárast počtu odosla­ných SMS správ očakáva v týchto krajinách menej ako desať percent opýtaných.

V posielaní SMS aj MMS sme vpredu

Klienti mobilných operátorov na Slovensku uprednostňujú v niektorých prípadoch textovú SMS správu pred telefonátom. Môže za tým byť to, že sa im javí odoslanie SMS správy lacnejšie ako zavolanie. Je to dané historicky, keď sa aj za 10–sekundový telefonát platilo ako za celú minútu. Aj to teda môže byť dôvod, prečo 67 percent opýtaných tvrdí, že pošle aspoň jednu SMS správu denne. Napríklad v Rakúsku je to 36 a Bulharsku 33 percent. Naopak, v Srbsku a Slovinsku pošle jednu SMS správu denne zhruba osem z desiatich opýtaných.

Slovensko však nepatrí medzi krajiny, kde klienti mobilných operátorov posielajú veľké množstvo SMS či MMS správ. Tí, ktorí posielajú SMS správy denne, totiž v priemere pošlú 2,9 správy za jeden deň. Vo väčšine krajín, v ktorých sa robil prieskum, je to viac. Napríklad v Srbsku či Chorvátsku pošlú klienti operátorov v priemere 5,4 SMS správy denne. V týchto krajinách je aj väčší podiel ľudí, ktorí SMS správy posielajú, ako u nás.

Na Slovensku odpovedalo 13 percent používateľov mobil­ných telefónov, že pošlú aspoň jednu MMS správu za deň. Priemerne pritom pošlú za desať dní 14 správ. Multimediálne správy využíva väčší podiel klien­tov mobilných operátorov len v Slovinsku (24 percent) a na Ukrajine (16 percent). Najmenej záujemcov o posielanie fotiek či videí z mobilu je v Maďarsku a Bulharsku.