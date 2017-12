Deutsche Telekom získal tesné víťazstvo

Nemecký telekomunikačný gigant bude nakoniec šetriť. Dohodnutý kompromis má vyhovovať obidvom stranám. Firme to má priniesť ročne miliónové úspory.

29. jún 2007 o 0:00 Jana Salgovic, Mníchov

Po šesťtýždňovom štrajku a dlhých rokovaniach Deutsche Telekom a odborový zväz ver.di urovnali spor o reštrukturalizácii stratovej divízie pevnej linky T-Com a dohodli sa na kompromise.

Kompromis, o ktorom budú členovia ver.di tento týždeň ešte hlasovať, má obom stranám čo ponúknuť: 38 namiesto doterajších 34 pracovných hodín týždenne plus zavedenie pracovnej soboty a zníženie platov o 6,5 percenta (namiesto pôvodne požadovaných 12 percent).

Ver.di dosiahol, že za pomoci vyrovnávacej platby koncernu zostane výška platov 18 mesiacov na rovnakej úrovni a až potom sa bude postupne znižovať. V roku 2011 sa kompenzácia skončí a Telekom zrejme až potom pocíti efekt tohto úsporného opatrenia. Má doň patriť aj zníženie vstupných platov nových pracovných síl o 30 percent oproti platom terajších zamestnancov.

Ušetria milióny eur ročne

V dôsledku dlhšieho a pružnejšieho pracovného času Telekom ráta s úsporou 500 až 900 miliónov eur ročne. Tým aspoň čiastočne vyváži úbytok nespokojných zákazníkov v divízii pevnej linky T-Com (588–tisíc za prvý štvrťrok).

Hlavný vyjednávač odborárov Lothar Schröder označil zvýšenie pracovného času síce za trpké, ale nepovedie k prepúšťaniu, lebo Telekom zruší zákazky, ktoré udeľuje externým firmám.

Za najväčší úspech odborového zväzu ver.di sa považuje manažmentom garantovanú ochranu zamestnancov stratovej divízie T-Com pred výpoveďou až do roku 2012. Telekom naproti tomu nezaručil, že si dlhodobo ponechá tri obslužné prevádzky T-Service, do ktorých bude k 1. júlu presunutých 50–tisíc zamestnancov divízie T-Com. Predaj týchto prevádzok vylúčil iba do roku 2010.

Člen predstavenstva Telekomu pre personálnu oblasť Thomas Sattelberger naznačil, že ďalší vývoj T-Service závisí od ekonomických výsledkov. S nepochopením reagoval na to, že odborový zväz odmietol podiel na zisku, ktorý Telekom navrhol zamestnancom, a označil takéto rozhodnutie za „ideologickú dogmu“.

Dokázali oslabiť odbory

Kompromis medzi Deutsche Telekomom a predákmi ver.di oslabil pozíciu odborárov, ktorí sa v rozpore s realitou na trhu snažili zakonzervovať terajší stav a v porovnaní s konkurenciou aj privysoké platy zamestnancov.

Šéfovi koncernu René Obermannovi kompromis poskytol malé víťazstvo: konfliktu s mocným odborovým zväzom sa nezľakol, naopak zmenil opatrnícky kurz svojich predchodcov, ktorý koncern v konkurenčnom boji ochromoval. Bitka o budúcnosť tohto bývalého monopolu sa však ešte neskončila.