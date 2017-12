Toshiba údajne získala od NRG zákazku za 4,9 mld. USD

Japonský elektrotechnický konglomerát Toshiba získal zákazku spoločnosti NRG Energy na vybudovanie dvoch jadrových reaktorov v USA, informoval v stredu denník Nikkei Business Daily. Hodnota projektu sa odhaduje na 4,86 mld. USD.

29. jún 2007 o 0:42 (sita)

Pôvodne sa pritom očakávalo, že tento projekt získa General Electric a japonská spoločnosť Hitachi, ktorá s Toshibou súperí vo výstavbe jadrových zariadení v zahraničí.

Hovorca firmy Toshiba Keisuke Ohmori však vyhlásil, že firma dosiaľ nepodpísala žiadnu konečnú zmluvu. Odmietol sa tiež vyjadriť, či spoločnosť s NRG podpísala predbežnú dohodu. Spoločnosť Hitachi oznámila, že sa stále uchádza o tento projekt a pokračuje v rokovaniach s NRG.

Zákazka sa týka výstavby dvoch reaktorov s výkonom 1,35 mil. kilowattov, ktoré by sa mali vybudovať v Houstone a do prevádzky by ich mali uviesť už v roku 2014. Jadrová energia si v USA získava čoraz väčšiu obľubu, keďže v krajine sa výrazne zvýšili ceny zemného plynu a ropy a narastajú obavy z globálneho otepľovania.

(1 USD = 25,221 SKK)