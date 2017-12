iPhone sa môže stať cieľom pre vírusy

Očakávaný telefón z dielne Apple iPhone sa môže stať vhodným cieľom pre nebezpečné vírusy či trójske kone.

29. jún 2007 o 6:00 Ivan Kahanec

Myslí si to server newlaunches.com . Vychádza z predpokladu, že sa tvorcovia vírusov zameriavajú na tie platformy, ktoré sú dostatočne rozšírené. Preto je v súčasnosti pre osobné počítače s operačným systémom Windows asi 114-tisíc vírusov a na počítače Mac od Apple žiadne. "Trójsky kôň alebo vírus napíšu jeho autori preto, aby na tom zarobili. Je teda logické, že ich píšu tak, aby zasiahli 90 percent počítačov s Windows a nie zvyšných 10 percent s MacOS," píše server.

Vírusy, červy a trójske kone nie sú pre mobilné zariadenia nič nové. Niekoľko z nich sa objavilo na smartphonoch so Symbianom a aj s Windows Mobile. "Začiatok predaja iPhonu by mohol spôsobiť, že by bolo písanie škodlivých aplikácií pre mobilné telefóny s operačným systémom pre niektorých útočníkov neodolateľné," myslí si newlaunches.com.

Cestou pre vírusy by sa mohol stať internetový prehliadač Safari Web Browser prenesený z MacOS. Vďaka nemu môžu používatelia navštevovať klasické webstránky a pracovať s HTML e-mailmi. Toto spolu s predpoveďami analytikov, že bude o iPhone enormný záujem, môže motivovať útočníkov, aby napísali vírus práve pre iPhone. Webprehliadač Safari totiž môže byť napadnutý rovnako ako aj iné prehliadače. Podporuje zobrazovanie HTML stránok a teda je schopný spustiť aj škodlivú aplikáciu napísanú v HTML. "Apple určite vydá záplaty na diery v prehliadači, no stiahnete si ich cez drahé pripojenie na internet cez iPhone?" pýta sa newlaunches.com.

Na druhej strane podľa servera mobilemag.com tvrdia niektorí odborníci, že iPhone je oproti smartphonom so Symbianom a Windows Mobile omhono bezpečnejší, pretože na ňom nie je možné spustiť aplikácie tretích strán. Apple totiž nezverejnil tzv. Software Developer's Kit (SDK). Ten je totiž potrebný na to, aby vedel programátor pre danú platformu napísať aplikáciu.

iPhone sa začne predávať v piatok, 29. júna 2007.