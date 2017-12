Týždeň vo vede

(21. - 27. 6. 2007)

28. jún 2007 o 0:00 Zdeněk Urban

Tím Stefana Immlera z NASA zachytil satelitom Swift v rozpätí iba 16 dní dve supernovy (na obrázku) v galaxii MCG +05-43-16, vzdialenej 380 miliónov svetelných rokov (1 svetelný rok = 9,46 bilióna km). Tak rýchlo po sebe v jednej galaxii ešte supernovy nikdy nepozorovali. Priemerne v každej galaxii vybuchne jedna za 25-100 rokov.

(Zdroj: NASA).

Ramon Gonzales z Riceovej univerzity (USA) s kolegami identifikoval metabolické procesy a podmienky, vďaka ktorým istý známy kmeň baktérie Escherichia coli premieňa glycerín, hlavný vedľajší produkt pri výrobe bionafty, na iné biopalivo, etanol. Náklady sú o 40 percent nižšie ako pri výrobe etanolu z kukurice.

(Zdroj: Current Opinion in Biotechnology)

Tímy Ronalda McKaya z Národných ústavov zdravia (USA) a Ludovica Valliera z Cambridgeskej univerzity (Veľká Británia) vyprodukovali nové línie myších embryonálnych kmeňových buniek, ktoré sa dosiaľ najviac podobajú ľudským. Získali ich z myších embryí, implantovaných do maternice (na obrázku kolónia buniek vzniknutá z jednej, odobranej z implantovaného embrya). Vedci predpokladajú, že to významne posunie výskum ľudských kmeňových buniek a ich liečebného využitia. (Zdroj: Nature)

Tím Johna Morrisona z Lekárskej školy pri nemocnici Mount Sinai v New Yorku zistil na starších samiciach makakov rézus, že estrogén pomáha chrániť neuróny. Robert Wilson z Lekárskeho strediska Rushovej univerzity v Chicagu (USA) potvrdil, že mentálna aktivita typu čítania či šachu znižuje riziko Alzheimerovej choroby.

(Zdroje: PNAS, Neurology)

Marian Wongová z Univerzity Jamesa Cooka (Austrália) s kolegami zistila, že dominantné samce koralových rybiek Paragobiodon xanthosomus (na obrázku) zabezpečujú hrozbou vyhnania zo skupiny, aby sa iné samce nepredbiehali pri párení, čo tiež stabilizuje sociálny poriadok v skupine.

(Zdroj: Proceedings of the Royal Society of London Series B)

Foto - Stefan Immler, NASA/GSFC, Swift Science Team; I. Gabrielle M. Brons; ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies/James Cook University