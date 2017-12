Obloha v júli: Hľadajte Líšku

7. júla o 1:54 LSEČ sa Zem pri pohybe po svojej mierne eliptickej dráhe okolo Slnka dostane do najvzdialenejšieho bodu od Slnka, do afélia, ktoré v prípade Zeme nazývame apogeum. Zem a našu centrálnu hviezdu bude deliť 152 098 600 kilometrov.

28. jún 2007 o 0:00 Štefan Gajdoš

Oproti júnu sa obloha mierne zmení. Súhvezdie Leva nájdeme vo večernom súmraku na západe. Koncom júla však aj toto bude inak: prvú tam uvidíme Pannu. Smerom ku Škorpiónovi s výrazným červeno-oranžovým Antaresom budeme hľadať susedné Váhy. Nad južným obzorom od večera uvidíme Strelca, za ním v priebehu noci nasleduje Kozorožec, Vodnár, ten až po polnoci. Nadránom bude v plnej paráde už aj Veľryba. Ani vyššie nad obzorom sa toho veľa nezmení: súhvezdia Hadonos, Orol, Pegas, Ryby, Andromeda sme videli aj v júni. Tie posledné však uvidíme skôr alebo v rovnakom čase vyššie a bližšie k západu.

Horné "poschodie" súhvezdí poznáme tiež. Sú to tie, ktoré prešli, prechádzajú alebo ešte prejdú kulmináciou vysoko nad juhom (niektoré sa však už hneď večer skláňajú k západu): Veľká medvedica, Pastier, Herkules, Lýra, Labuť. Iné putujú priamo cez zenit alebo sa k nemu blížia. Medzi výraznými súhvezdiami skúsme vyhľadať aj tie malé a nenápadné, no zaujímavé súhvezdíčka: niektoré vidieť iba v lete. Od západu k východu spomeňme aspoň Poľovné psy pod ojom Veľkého voza, oblúk Severnej koruny medzi Pastierom a Herkulesom alebo Lýru smerom k Labuti. Charakteristický je kosoštvorček Delfína hneď vedľa. Medzi Orlom a Labuťou možno nájsť Šíp, nadránom pod Andromedou Trojuholník a Baran. Líška, Koník a Jašterica sú tiež z kategórie "neznámych", no s hviezdnou mapkou v rukách zistíte, kde ich treba hľadať.

Štít nad Strelcom je zreteľný, no na pozorovanie celej Žirafy si treba počkať do jesene, keď bude vysoko nad obzorom. V júni bol v zenite Drak, teraz tam bude Cefeus nasledovaný Kasiopejou. Najviac zmien zbadáme nadránom. Slnko sa od minulého mesiaca posunulo, preto sa odhalia ďalšie súhvezdia. Okrem krásnych, ktoré poznáme zo zimy (Býk, Povozník, Blíženci a Orión), je už dobre viditeľný Perzeus. Celé leto nás celú noc bude nad hlavami strážiť zreteľný pás Mliečnej cesty.

Začiatok júla nie je vhodný na pozorovanie Merkúra. Treba si počkať na obdobie po dolnej konjunkcii so Slnkom, keď sa spoza neho vynorí. Mohli by sme ho zazrieť nízko nad VSV obzorom ráno pred východom Slnka. Merkúr však nebude veľmi jasný, takže veľa si od toho nesľubujte.

Jasnú Venušu ešte stále vidíme večer nad západom, kde sa presúva od Raka do Leva. Jej krásnu konjunkciu so Saturnom si nenechajte ujsť, budete na to mať niekoľko večerov okolo 2. júla. Potom začne klesať nižšie do večerného súmraku, až sa v ňom stratí.

Pozorovateľnosť červeného Marsu pod Baranom (nad východnou časťou Veľryby) sa zlepšuje: pomaly sa zjasňuje a stáva sa objektom druhej polovice noci (vychádza 1,5 až pol hodiny po polnoci). Hľadajte ho nad východným obzorom.

Takmer celonočnou planétou (okrem rána) zostáva jasný Jupiter v hlave Škorpióna. Škoda, že na oblohe je tak nízko, ale napriek tomu nad južným obzorom zaujme spolu s hviezdou Antares. Koncom júla zapadá vyše hodinu po polnoci. Saturn stihne podobný osud ako susedu Venušu - spoločne sa koncom mesiaca stratia vo večernom súmraku.

Pre Urán (Vodnár) a Neptún (Kozorožec) nastáva obdobie dobrej viditeľnosti. Triédrom ich uvidíme okrem večera takmer celú noc, treba však vedieť, kde hľadať. Pomôže hviezdna mapka alebo návšteva miestnej hvezdárne, kde vám poradia.