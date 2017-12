Únik telefónnych čísiel SIS bude mať legislatívnu dohru

27. jún 2007 o 14:27 TASR

Únik utajených telefónnych čísiel, vrátane kontaktov na členov Slovenskej informačnej služby (SIS) na internet bude mať legislatívnu dohru. Po rokovaní parlamentného výboru pre kontrolu SIS to uviedol jeho predseda Pavol Prokopovič (SDKÚ-DS).

Ako povedal Prokopovič, riaditeľ SIS Jozef Magala uviedol, že nešlo o utajené čísla z pohľadu Slovenskej informačnej služby, ale z pohľadu operátora. Dodal, že sa neprezradili žiadne fakty dôležité z pohľadu operatívy, alebo utajovaných skutočností. Ak by sa však malo v budúcnosti úplne zamedziť takémuto úniku informácií, bude potrebné meniť legislatívu.

Zhodli sme sa v tom, že tieto veci budeme riešiť v septembri, kedy by mal prísť do parlamentu návrh zákona o tajných službách, uviedol Prokopovič. Nevylučujem, že by návrh, ktorý by tieto veci ošetril, mohol vzniknúť aj ako legislatívna iniciatíva nášho výboru, uzavrel Prokopovič.

Magala na výbore prezentoval aj rozšírenie výročnej správy o činnosti SIS. V jej úvode viac rozviedol výsledky svojho pôsobenia na poste riaditeľa informačnej služby. Na tento post ho prezident Ivan Gašparovič vymenoval na návrh vlády 27. júla 2006.

V máji tohto roku zverejnil Slovak Telekom v internetovom telefónnom zozname na stránke zoznam.sk čísla viacerých členov vlády, aj 718 čísiel mobilov na Slovenskú informačnú službu (SIS). Únik podľa neskorších informácii zapríčinil pracovník mobilného operátora T-Mobile. Zverejnené totiž boli len utajované čísla klientov T-Mobilu.