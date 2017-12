Autosada Nokia CK-15W: komfortné telefonovanie v aute

Hoci nesmú vodiči počas jazdy autom telefonovať, výrobcovia mobilných telefónov a príslušenstva stále predstavujú riešenia pre telefonovanie v aute.

27. jún 2007 o 12:00 Ivan Kahanec

Dizajn a klávesnica

Bezdrôtovú autosadu z Nokie CK-15w tvorí niekoľko komponentov - základná jednotka, mikrofón, reproduktor, ovládač a displej. Všetky časti sa káblom pripájajú k základnej jednotke. V prípade takejto autosady ťažko hovoriť o dizajne. Ten je totiž funkcionalistický a nie štýlový. Displej je na stojane, ktorý sa dá prilepiť na prístrojovú dosku. Displej možno natáčať podľa potreby horizontálne aj vertikálne. Druhou súčasťou, s ktorou prichádza používateľ často do kontaktu, je ovládač. Ten treba preto umiestniť na ľahko dostupné miesto. Na ovládači je okrem tlačidiel na prijatie a odmietnutie hovoru aj tlačidlo na stlmenie mikrofónu a na hlasové vytáčanie. Hlavným ovládacím prvkom je tzv. koliesko Navi. Ním sa dá listovať medzi kontaktmi či meniť hlasitosť reproduktora. Samotný reproduktor nie je nijak dizajnovo skrášlený. V aute je dobré umiestniť ho tak, aby nezavadzal, ale aby ho bolo dobre počuť. Na druhej strane mikrofón by mal byť v blízkosti vodiča - napríklad na prednom stĺpiku.

Displej

Displej autosady má uhlopriečku 2,2 palca (43,7 x 34,9 mm) a rozlíšenie 220 x 170 pixelov. Je typu TFT a zobrazí 65 536 farieb. Nejde teda o špičkový displej, na aké sme zvyknutí z nových modelov mobilných telefónov, no na použitie v aute a na jednoduché ovládanie telefónu postačuje. Je pomerne dobre čitateľný aj na priamom slnku. Odporúčame umiestniť ho tak, aby pri pohľade na neho vodič nemusel pozerať úplne mimo cesty pred sebou.

Medzi nastaveniami displeja je aj nastavovanie jasu, jeho automatické tlmenie a nočný režim.

Funkcie

Jednou z najdôležitejších funkcií CK-15W je okrem telefonovania práca s telefónnym zoznamom. Autosada si ho dokáže stiahnuť z telefónu a zobrazovať meno volajúceho. Sada má aj vlastné zoznamy posledných hovorov - posledne volané, zmeškané a prijaté telefónne čísla. K dispozícii je aj rýchla voľba. Ak autorádio podporuje túto funkciu, autosada ho dokáže automaticky stíšiť.

Autosada nemá vlastnú batériu a využíva napájanie z batérie automobilu.

Celkové hodnotenie

S autosadou CK-15W sa počas jazdy pracovalo dobre a nenašli sme žiadne nedostatky. Vzhľadom na možnosti zariadenia sa nám zdalo pomerne zdĺhavé vyhľadávanie kontaktov v zozname. Hlasitosť reproduktora bola postačujúca aj v hlučnejšom aute. Pri párovaní zariadenia s mobilným telefónom či jeho ďalším automatickým pripojením k autosade sme nemali problém a všetko prebehlo tak, ako malo. Potešil nás veľký displej a skopírovanie telefónneho adresára do autosady.

Investícia do autosady je do istej miery otázna, keďže bezdrôtové handsfree možno kúpiť lacnejšie a dá sa použiť aj mimo auta. Na druhej strane má autosada väčšie ovládacie prvky a tlačidlá.