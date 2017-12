To najužitočnejšie z webu

Internet umožňuje oveľa viac ako len posielať e-maily a čítať texty na webových stránkach. Tu je šesť zatiaľ menej známych služieb, ktoré vám môžu uľahčiť život.

27. jún 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Ako poslať veľký súbor?

Posielať veľké súbory, napríklad videá alebo balíky fotiek e-mailom je nielen neslušné, ale často takmer nemožné. Na prenos súborov až do 100 megabajtov však môžete použiť jednoduchú službu www.mailbigfile.com. Na stránke vyplňte adresu príjemcu, svoju adresu, text e-mailu a priložte súbor, ktorý chcete odoslať. Adresát dostane správu e-mailom, súbory však nebudú priložené priamo v ňom, ale získa len odkaz na internetovú stránku, kde si ich môže vyzdvihnúť. Stačí kliknúť a stiahnuť si ich do počítača. Odoslané súbory sú dostupné na stiahnutie tri dni po odoslaní.

S Mailbigfile.com sa nemusíte báť, že sa vám e-mail vráti, lebo bol príliš veľký, alebo že niekomu príliš veľkou prílohou zahltíte e-mailovú schránku.

Ako plánovať dlhšie cesty?

Plánujete dlhšiu cestu autom? Nekupujte si veľkú mapu, úplne si vystačíte s tým, čo vám vytlačí stránka www.viamichelin.com.

Na stránke zadajte miesta, cez ktoré potrebujete prejsť, vyberte si trasu – najkratšiu, najrýchlejšiu alebo najlacnejšiu a zadajte aktuálnu cenu benzínu. Služba vám zobrazí mapu s presným nákresom miest, cez ktoré budete prechádzať, ako aj podrobné inštrukcie o tom, kde presne odbočiť, ako dlho ísť po ktorej ceste a podobne. Zároveň vám povie, koľko vás cesta bude stáť a ako dlho pôjdete.

Ako nájsť obľúbenú hudbu?

Otravuje vás už stereotypná ponuka slovenských rádií? Miliónom ľudí na celom svete pomáha objavovať novú hudbu služba Last.fm. Základom je program, ktorý na vašom počítači zaznamenáva, čo počúvate a informácie ukladá do vášho webového profilu. Pomocou služby si môžete vytvárať zoznamy obľúbených skladieb, robiť vlastné rebríčky, všetky informácie sú však zároveň zdieľané s ostatnými. Ak ste napríklad fanúšikom kapely Beatles, Last.fm vám hneď poradí, ktoré ďalšie kapely by sa vám mohli páčiť. S ľuďmi počúvajúcimi rovnakú hudbu navyše môžete ihneď diskutovať. Last.fm zostavuje rebríčky hranosti podľa žánrov, regiónov, mnohé skladby dokonca môžete počúvať bez toho, aby ste si ich kúpili. Súčasťou Last.fm je množstvo informácií o skupinách a pies­ňach, ak sa vám niektorý album zapáči, môžete si ho objednať.

Ako otvoriť neznámy súbor?

Stalo sa vám už, že ste dostali e-mail s dokumentom, obrázkom či prezentáciou, ktorú ste vo vašom počítači nevedeli o­tvoriť? Na svete existujú tisícky aplikácií vytvárajúce súbory v najrôznejších formátoch a s rôznymi príponami. Stačí však, ak si budete pamätať jedinú stránku, ktorá zistí, o aký súbor ide, a preloží vám ho do čitateľného formátu.

Na stránke www.mediaconvert.com vložte súbor, ktorý neviete otvoriť, z ponuky vyberte formát, ktorý poznáte a nechajte si výsledok odoslať na váš e-mail. Stránka pozná väčšinu najznámejších súborových formátov, nevkladá do výsledku žiadnu reklamu ani neposiela spam.



Ako sa nestratiť na webe?

Čítate na internete viacero spravodajských serverov, vyberáte si cez web poštu, sledujete predpoveď počasia a robíte množstvo ďalších drobných činností? Netvibes.com je služba, ktorá vám to všetko umožní robiť na jednej jedinej stránke. Pomocou takzvaných boxov si na jednu stránku naskladáte obsah, ktorý vás zaujíma – od médií, ktoré čítate, po poznámky, pripomienky, aktuálny čas, obľúbené fotky, videá a podobne. Na výber máte tisícky možností, ako si svoju stránku pri­spôsobiť. Potom si ju už iba pridáte ako domovskú do svojho prehliadača a všetko, čo na internete robíte, môžete mať vždy na jednom mieste. Šetrí to čas a nabudúce už určite nič nezabudnete.

Ako získať súbor z počítača?

Ak sa v teréne potrebujete dostať k e-mailom a dátam na vašom vašom počítači, skúste www.soonr.com. Služba umožní pripojiť sa k nemu cez web – postačí vám na to obyčajný mobil.

Zaregistrujte sa na stránke www.soonr.com. Služba vám do počítača nainštaluje program, ktorý bude súhlasné dáta cez internet riadiť – sám si nájde aplikácie, ktoré používate a umožní vám určiť, ktoré časti disku chcete sprístupniť cez mobil. Potom už stačí na akomkoľvek mobile alebo aj počítači zadať adresu www.soonr.com, uviesť používateľské meno a heslo a dáta z počítača máte k dispozícii. Prenos dát je šifrovaný.