Týždeň pred začiatkom predaja oznámila firma Apple, že batérie v telefóne iPhone vydržia nabité dlhšie. Namiesto piatich bude môcť používateľ telefonovať celých osem hodín! Zákazníci nadšene zatlieskali.

27. jún 2007 o 0:00 Miloš Čermák

Vynechajme vyrývačný názor, že viac šťavy v telefóne znamená dlhšie hovory, a to aj tie nepríjemné (so šéfom, rozzúrenou manželkou alebo technickou podporou). Zaujímavá je iná vec. Ako sa takú extra porciu energie inžinierom vôbec podarilo z batérií dostať? Podľa expertov máte pri riešení tri možnosti. Buď vymeníte pôvodnú batériu za výkonnejšiu, inými slovami to znamená za väčšiu.

To sa však asi nestalo, pretože rozmery zostali rovnaké. Alebo použijete pri výrobe úspernejší hardvér. To nie je vylúčené, otázka však znie, prečo s tým nepočítali projektanti už na začiatku. Tretí spôsob, ako ušetriť energiu, je, že zmeníte operačný systém tak, aby s energiou lepšie hospodáril a „vypínal“ tie časti harvéru, ktoré práve nepotrebuje.

Je ešte jedno vysvetlenie, ktoré s technikou nemá nič spoločné. Že ide o marketingový trik. Oznámiť krátko pred premiérou dlhoočakávaného produktu, že bude lepší, ako sa očakávalo? To nie je zlé. Váhavci si môžu povedať: tým „starým“ telefónom sme si neboli istí, ale tento „nový“ s dobrou baterkou - ten musíme mať! Trochu mi to pripomína historku, o ktorej píše Tim Harford v knihe Ekonóm v prevleku.

IBM kedysi predával jednu tlačiareň vo dvoch verziách. V bežnej a profesionálnej, ktorá tlačila oveľa rýchlejšie. V čom bola tá drahšia verzia lepšia? V ničom. Bolo to presne naopak. Vylepšená bola tá lacnejšia. Obsahovala čip, ktorý tlač spomaľoval.